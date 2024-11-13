Beşiktaş ve Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Ryan Babel'in Takım Sıralaması Tepkilere Neden Oldu!
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Ryan Babel'in Takım Sıralaması Tepkilere Neden Oldu!
Ryan Babel, kariyerinde oynadığı takımları performansına göre sıraladı. Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ı Beşiktaş'ın üstünde tuttu. Sıralama, sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlılar tepki gösterdi. İşte detaylar.
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Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel, geçtiğimiz günlerde yeşil sahalara veda ettiğini duyurmuştu.
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Hollandalı futbolcu, Youtube'da KAFA Sports'a konuk oldu ve kariyerindeki takımları performanslarına göre sıraldı.
Babel, zirveye Liverpool'u yerleştirirken Galatasaray'ı üçüncü, Beşiktaş'ı ise dördüncü basamağa koydu.
Siyah-beyazlı futbolseverler, eski oyuncularına tepki gösterdi 👇
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