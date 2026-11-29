Tören öncesinde konuşan Can Yaman, İspanya'da bir ödül kazanmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Oyuncu, İspanya'yı ikinci evi olarak gördüğünü belirterek hayranlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yaman'ın İspanya ile bağı yeni değil. Demet Özdemir'le başrolü paylaştığı Erkenci Kuş, ülkede 'Pájaro Madrugador' adıyla yayınlanmıştı. Dizi, oyuncuyu İspanyol izleyicinin en sevdiği Türk oyuncular arasına sokmuştu. 2019'daki İspanya ziyaretinde Madrid havalimanında toplanan hayranları da uzun süre konuşulmuştu.