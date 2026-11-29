İspanya'yı İkinci Evi Olarak Gören Can Yaman, Esquire'ın Yılın Erkeği Ödülünü Kazandı
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Esquire dergisinin İspanya baskısı, Can Yaman'ı 2026 Yılın Erkeği Ödülleri'nin sahipleri arasında gösterdi. Ödül, 2 Aralık'ta Real Casino de Madrid'de düzenlenecek törende verilecek. İlk İspanyolca dizisi El Laberinto de las Mariposas'ın yayına girmesinden birkaç hafta sonra gelen bu ödül için Yaman, İspanya'nın kendisi için ikinci bir ev olduğunu söyledi.
Esquire İspanya, Can Yaman'ı 2026 Yılın Erkeği Ödülleri'nin sahipleri arasında gösterdi.
Can Yaman, İspanya'yı ikinci evi olarak gördüğünü söyleyerek hayranlarına teşekkür etti.
Ödül, ilk İspanyolca dizisi El Laberinto de las Mariposas'ın yayına girmesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.
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