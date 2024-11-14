Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman? Boks Tarihinin En Pahalı Maçının Ödülü Ne Kadar?
Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman? Boks Tarihinin En Pahalı Maçının Ödülü Ne Kadar?
Boks tarihinin en pahalı maçı için geri sayım başladı! Boks efsanesi Mike Tyson ile Youtuber ve profesyonel boksör Jake Paul ringe çıkacak. Kariyerine 2005 yılında son veren 58 yaşındaki efsane boksörü bir kez daha izlemek isteyenler 80 bin kişilik sttata yerlerini alacaklar. Tüm dünyanın heyecanla beklediği karşılaşmanın nerede yayınlanacağı ve tarihi de belli oldu. Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mike Tyson Jake Paul maçının ödülü ne kadar?
İşte, detaylar?
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Adını Muhammed Ali, Sugar Ray Robinson gibi boks efsanelerinin arasına yazdıran Mike Tyson, kariyerine 2005 yılında son verdi. Daha sonra 2020 yılında da ringe çıkan 58 yaşındaki efsanevi boksör, ringe tüm dünyanın dikkatini çeken bir maç ile dönüyor.
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Mike Tyson'ı ringe döndüren Jake Paul ise YouTuber ve boks hayatında 11 maçtan 10'unu mağlup ederek dikkatleri şimdiden üzerine çekti.
Mike Tyson - Jake Paul Maçı Ne Zaman?
Mike Tyson - Jake Paul Nerede Yayınlanacak?
Mike Tyson - Jake Paul Maçının Büyük Ödülü Ne Kadar?
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Mike Tyson - Jake Paul Maçının Biletleri Ne Kadar?
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