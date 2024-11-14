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Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman? Boks Tarihinin En Pahalı Maçının Ödülü Ne Kadar?

Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman? Boks Tarihinin En Pahalı Maçının Ödülü Ne Kadar?

Mike Tyson Jake Paul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 12:54

Boks tarihinin en pahalı maçı için geri sayım başladı! Boks efsanesi Mike Tyson ile Youtuber ve profesyonel boksör Jake Paul ringe çıkacak. Kariyerine 2005 yılında son veren 58 yaşındaki efsane boksörü bir kez daha izlemek isteyenler 80 bin kişilik sttata yerlerini alacaklar. Tüm dünyanın heyecanla beklediği karşılaşmanın nerede yayınlanacağı ve tarihi de belli oldu. Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mike Tyson Jake Paul maçının ödülü ne kadar? 

İşte, detaylar?

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Adını Muhammed Ali, Sugar Ray Robinson gibi boks efsanelerinin arasına yazdıran Mike Tyson, kariyerine 2005 yılında son verdi. Daha sonra 2020 yılında da ringe çıkan 58 yaşındaki efsanevi boksör, ringe tüm dünyanın dikkatini çeken bir maç ile dönüyor.

Adını Muhammed Ali, Sugar Ray Robinson gibi boks efsanelerinin arasına yazdıran Mike Tyson, kariyerine 2005 yılında son verdi. Daha sonra 2020 yılında da ringe çıkan 58 yaşındaki efsanevi boksör, ringe tüm dünyanın dikkatini çeken bir maç ile dönüyor.

Tyson, boks kariyerinde ringe çıktığı 56 maçtan 50'sini kazanmış ve üst üste 44 navakt ile gücünü kanıtlamış bir bir efsane.

Mike Tyson'ı ringe döndüren Jake Paul ise YouTuber ve boks hayatında 11 maçtan 10'unu mağlup ederek dikkatleri şimdiden üzerine çekti.

Mike Tyson'ı ringe döndüren Jake Paul ise YouTuber ve boks hayatında 11 maçtan 10'unu mağlup ederek dikkatleri şimdiden üzerine çekti.

Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan karşılaşma Tyson'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Boks tarihinin en pahalı müsabakası olarak tarihe geçecek karşılaşma için tarih ise belli oldu 👇

Mike Tyson - Jake Paul Maçı Ne Zaman?

Mike Tyson - Jake Paul Maçı Ne Zaman?

Mike Tyson ve Jake Paul'un karşı karşıya geldiği gündemden düşmeyen boks maçı 16 Kasım'da gerçekleştirilecek. Müsabaka Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak.

Mike Tyson - Jake Paul Nerede Yayınlanacak?

Mike Tyson - Jake Paul Nerede Yayınlanacak?

Tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği müsabaka 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek. Ayrıca milyonların merakla beklediği Mike Tyson  Jake Paul maçı Netflix'te canlı olarak yayınlanaca.

Mike Tyson - Jake Paul Maçının Büyük Ödülü Ne Kadar?

Mike Tyson - Jake Paul Maçının Büyük Ödülü Ne Kadar?

Daily Mail'in haberine göre karşılaşmanın büyük ödülü 80 milyon dolar. Karşılaşmanın ödülünün iki boksör arasında eşit olarak paylaşılacağı da biliniyor. 

Jake Paul, tek hedefinin 'efsaneyi nakavt etmek' olduğunu söylerken Tyson ise paradan ziyade kendini test etmek için müsabakada yerini almaya hazırlanıyor.

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Mike Tyson - Jake Paul Maçının Biletleri Ne Kadar?

Mike Tyson - Jake Paul Maçının Biletleri Ne Kadar?

Texas'taki statta 80 bin kişinin izleyeceği boks maçının biletleri 10 ila 50 bin lira arasında. Ancak VIP biletler, konuklarına Mike Tyson ile tanışma imkanı da sunuyor ve fiyatları 2 milyon dolar!

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