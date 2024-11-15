Boks Tarihinin En Pahalı Maçı Öncesi Mike Tyson, Jake Paul'a Tokat Attı!

Boks dünyası, eski şampiyon Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmayı bekliyor! Milyonların gözünü diktiği boks tarihinin en pahalı maçında kimin galip geleceği konuşulurken, sinirler gerildi. Tyson, Cuma gecesi düzenlenen dövüş öncesi son karşılaşmada Paul'a tokat attı. Daha çarşamba gününden ikili arasında kendini göstermeye başlayan gerginlik karşılıklı rekabetin arttığının da kanıtı oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul'a neden tokat attı?

İşte, o anlar...