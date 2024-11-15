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Boks Tarihinin En Pahalı Maçı Öncesi Mike Tyson, Jake Paul'a Tokat Attı!

Boks Tarihinin En Pahalı Maçı Öncesi Mike Tyson, Jake Paul'a Tokat Attı!

Mike Tyson Jake Paul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 09:28 Son Güncelleme: 15.11.2024 - 10:02

Boks dünyası, eski şampiyon Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmayı bekliyor! Milyonların gözünü diktiği boks tarihinin en pahalı maçında kimin galip geleceği konuşulurken, sinirler gerildi. Tyson, Cuma gecesi düzenlenen dövüş öncesi son karşılaşmada Paul'a tokat attı. Daha çarşamba gününden ikili arasında kendini göstermeye başlayan gerginlik karşılıklı rekabetin arttığının da kanıtı oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul'a neden tokat attı? 

İşte, o anlar...

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Eski ağır sıklet şampiyonu ve boks efsanesi Mike Tyson, 2005 yılında kariyerine son verdi. 15 yıl aradan sonra son kez 2020 yılında ringe çıkan Tyson, tarihinde 56 maçtan 50'sini kazandı.

Eski ağır sıklet şampiyonu ve boks efsanesi Mike Tyson, 2005 yılında kariyerine son verdi. 15 yıl aradan sonra son kez 2020 yılında ringe çıkan Tyson, tarihinde 56 maçtan 50'sini kazandı.

Boks kariyeri boyunca üst üste 44 nakavt ile adını adeta tarihe yazdıran Mike Tyson, 2018 yılında dövüş kariyerine adım atan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. Bugüne dek ringde 11 maçından 10'unda galip gelen Paul, 16 Kasım'da Tyson ile ringe çıkacak.

80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan Mike Tyson ve Jake Paul maçı için AT&T Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı!

80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan Mike Tyson ve Jake Paul maçı için AT&T Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı!

Gecenin ana etkinliği Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması öncesi üç müsabaka daha düzenlenecek. AT&T Stadı'ndan canlı olarak yayınlanacak gece boyunca: 

  • süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, 

  • yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos 

  • süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmaları yapılacak.

Boks tarihinin en pahalı biletleriyle dünyanın ilgisini çeken maç öncesi törensel bir şekilde düzenlenen etkinlikte Tyson ve Paul tartıya çıktı.

Boks tarihinin en pahalı biletleriyle dünyanın ilgisini çeken maç öncesi törensel bir şekilde düzenlenen etkinlikte Tyson ve Paul tartıya çıktı.

Paul tartıda 227,2 libreye ulaşırken Tyson sadece biraz daha ağırdı ve 228,4 libreydi.

Ancak tartıya çıktıktan sonra Paul'un Tyson'a doğru sürünerek yaklaşması ve ayağına basması sahnede gerilimin fitilini ateşledi! Eski ağır sıklet kralı Mile Tyson, Paul'a sağ eliyle tokat attı!

Ancak tartıya çıktıktan sonra Paul'un Tyson'a doğru sürünerek yaklaşması ve ayağına basması sahnede gerilimin fitilini ateşledi! Eski ağır sıklet kralı Mile Tyson, Paul'a sağ eliyle tokat attı!

İkiliyi güvenlik görevlileri ayırdı. Sunucu Ariel Helwani'nin Tyson'a soru sormaya çalıştığı anlarda ise Tyson'dan gelen tek yanıt 'Bitti' oldu.

İşte, Mike Tyson'ın Jake Paul'a tokat attığı anlar 👇

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Videoya daha detaylı bakıldığında Paul'un Tyson'ın ayağına bastığı an net bir şekilde görülüyor! 👇

Jake Paul ise tokatın ardından "Artık kişisel" dedikten sonra öfke kustu!

Jake Paul ise tokatın ardından "Artık kişisel" dedikten sonra öfke kustu!

Paul'un 'Tyson bana vurdu ve bir o... gibi kaçtı. Onu öldüreceğim.' sözleri bir hayli dikkat çekti.

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azattiq

Yav Tyson baba geldin 58 yaşına boks tarihine adını altın harflerle kazımış bir adamsın niye belli bir yaştan sonra kafayı sıyıran karadenizli amcalar gibi m... Devamını Gör

Hulusi Baba

Reklam kokan hareketler bunlar, Mike.. Bunlara gerenk yok... :)

Okan Duman

Ama bunu yazmak için gelmiştim ben

Adem Oğuz

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş..