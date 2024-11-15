Boks Tarihinin En Pahalı Maçı Öncesi Mike Tyson, Jake Paul'a Tokat Attı!
Boks Tarihinin En Pahalı Maçı Öncesi Mike Tyson, Jake Paul'a Tokat Attı!
Boks dünyası, eski şampiyon Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmayı bekliyor! Milyonların gözünü diktiği boks tarihinin en pahalı maçında kimin galip geleceği konuşulurken, sinirler gerildi. Tyson, Cuma gecesi düzenlenen dövüş öncesi son karşılaşmada Paul'a tokat attı. Daha çarşamba gününden ikili arasında kendini göstermeye başlayan gerginlik karşılıklı rekabetin arttığının da kanıtı oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul'a neden tokat attı?
İşte, o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski ağır sıklet şampiyonu ve boks efsanesi Mike Tyson, 2005 yılında kariyerine son verdi. 15 yıl aradan sonra son kez 2020 yılında ringe çıkan Tyson, tarihinde 56 maçtan 50'sini kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan Mike Tyson ve Jake Paul maçı için AT&T Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı!
Boks tarihinin en pahalı biletleriyle dünyanın ilgisini çeken maç öncesi törensel bir şekilde düzenlenen etkinlikte Tyson ve Paul tartıya çıktı.
Ancak tartıya çıktıktan sonra Paul'un Tyson'a doğru sürünerek yaklaşması ve ayağına basması sahnede gerilimin fitilini ateşledi! Eski ağır sıklet kralı Mile Tyson, Paul'a sağ eliyle tokat attı!
İşte, Mike Tyson'ın Jake Paul'a tokat attığı anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoya daha detaylı bakıldığında Paul'un Tyson'ın ayağına bastığı an net bir şekilde görülüyor! 👇
Jake Paul ise tokatın ardından "Artık kişisel" dedikten sonra öfke kustu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Yav Tyson baba geldin 58 yaşına boks tarihine adını altın harflerle kazımış bir adamsın niye belli bir yaştan sonra kafayı sıyıran karadenizli amcalar gibi m... Devamını Gör
20 milyon dolar alacağı için tekrar ringe çıkıyor olabilir :)
Reklam kokan hareketler bunlar, Mike.. Bunlara gerenk yok... :)
Ama bunu yazmak için gelmiştim ben
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş..