Jake Paul Kimdir? Mike Tyson ile Ringe Çıkacak YouTuber Jake Paul'un Boks Kariyeri ve Biyografisi

Jake Paul, 2018 yılında ise boks kariyerine başladı. YouTube'da yaklaşık 7.7 milyar izlemeye ve 20.8 milyon takipçiye sahip olan Paul, bugüne kadar 11 dövüşe katıldı. Amerikalı boksör, katıldığı müsabakaların 7'si nakavt olmak üzere 10 galibiyet ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson ve Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury ile ringde karşı karşıya gelen Jake Paul, bu kez bir efsane ile ringe çıkacak. 2005 yılında kariyerine son veren ve son olarak 2020 yılında ringe çıkan 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson ile karşılaşması ise 'boks tarihinin en pahalı maçı olacak.' Şimdi tüm gözler 16 Kasım'da gerçekleşecek tarihi boks maçında.