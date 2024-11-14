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Jake Paul Kimdir? Mike Tyson ile Ringe Çıkacak YouTuber Jake Paul'un Boks Kariyeri ve Biyografisi

Jake Paul Kimdir? Mike Tyson ile Ringe Çıkacak YouTuber Jake Paul'un Boks Kariyeri ve Biyografisi

Jake Paul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 15:38

Boks tarihinin en pahalı karşılaşmasına adını yazdıran YouTuber ve profesyonel boksçu Jake Paul, dünyanın gündeminde! Boksun efsanelerinden Mike Tyson ile ringe çıkacak Paul'un kim olduğu ise merak konusu oldu. Tarihi müsabakayı kimin kazanacağına dair yorumlar sosyal medyayı kaplarken Jake Paul'un bugüne kadar ringe kaç kez çıktığı da merak edilen detaylar arasında. Peki, Jake Paul kimdir? 

İşte, Jake Paul hakkında merak edilenler...

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Jake Paul Kimdir?

Jake Paul Kimdir?

Jake Joseph Paul, 17 OCak 1997'de Cleveland Ohio'da dünyaya geldi. Amerikalı boksör, Pamela Ann Stepnick ve emlakçı Gregory Allan Paul'un oğludur. Ünlü YouTuber ayrıca kendisi gibi internet ünlü olan Logan Paul'un kardeşidir.

Jake Paul, 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden yayınladığı videolarlar dikkatleri üzerine çekti. Uygulama kapatılıncaya kadarki süreçte 5.3 milyon takipçiye ulaşan Paul, 2015 yılında ise ekranlardaki yerini aldı. Disney Channel'da yayınlanan komedi dizisi Bizaardvark'ın ilk sezonunda rol alan Jake Paul, dizinin ikinci sezonunda ise yer almadı.

Jake Paul, 2017 yılında 'Team 10' adında bir influencer ajans kurdu. Ünlü YouTuber kısa bir süre sonra 'It's Everyday Bro' singe'ı ile Bilboard Hot 100 listesinde 91. sırada yer aldı. Eleştiri oklarının merkezinde yer alan video bir süre sonra en çok beğenilmeme alan YouTube videoları arasına girdi.

Jake Paul, 2018 yılında ise boks kariyerine başladı. YouTube'da yaklaşık 7.7 milyar izlemeye ve 20.8 milyon takipçiye sahip olan Paul, bugüne kadar 11 dövüşe katıldı. Amerikalı boksör, katıldığı müsabakaların 7'si nakavt olmak üzere 10 galibiyet ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. 

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson ve Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury ile ringde karşı karşıya gelen Jake Paul, bu kez bir efsane ile ringe çıkacak. 2005 yılında kariyerine son veren ve son olarak 2020 yılında ringe çıkan 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson ile karşılaşması ise 'boks tarihinin en pahalı maçı olacak.' Şimdi tüm gözler 16 Kasım'da gerçekleşecek tarihi boks maçında.

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