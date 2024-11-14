Mike Tyson - Jake Paul Maçı İçin 2 Milyon Dolardan Satışa Sunulan VIP Biletler Tepki Topladı

Büyük bir heyecanla beklenen boks maçına çok az bir zaman kaldı. Jake Paul, boks dünyasının en büyük efsanelerinden biri olan Mike Tyson ile karşılaşacak. 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak olan mücadele Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Maç öncesi pek çok tartışma yaşanırken, en çok konuşulan konulardan biri de 2 milyon dolara satışa sunulan VIP biletler oldu. Bu biletler, maçı yakın yerde izlemenin yanı sıra birçok ayrıcalık sunuyor. Ancak VIP de olsa 2 milyon doların çok büyük bir meblağ olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. Bazı yorumlar güldürürken, bazıları kara para aklandığını iddia etti.