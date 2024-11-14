Mauro Icardi'nin Arjantin'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi!
Mauro Icardi'nin Arjantin'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi!
Arjantin basınında Wanda Nara'nın 'Kendisini rahatsız ettiği' iddiası ile Icardi hakkında şikayetçi olduğu yazılmıştı. Galatasaray'ın yıldız golcüsünün gözaltına alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Nara'nın, rapçi L-Gante ile birlikteliğini açıklaması sonrası ikili arasındaki gerilim artmıştı. (Serkan Gazioğlu)
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Yaptırım kararı alındığı ifade edilmişti.
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Gündemi sarsacak bir iddia geldi.
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