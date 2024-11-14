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Mauro Icardi'nin Arjantin'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi!

Mauro Icardi'nin Arjantin'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.11.2024 - 15:34

Arjantin basınında Wanda Nara'nın 'Kendisini rahatsız ettiği' iddiası ile Icardi hakkında şikayetçi olduğu yazılmıştı. Galatasaray'ın yıldız golcüsünün gözaltına alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Nara'nın, rapçi L-Gante ile birlikteliğini açıklaması sonrası ikili arasındaki gerilim artmıştı. (Serkan Gazioğlu)

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Yaptırım kararı alındığı ifade edilmişti.

Yaptırım kararı alındığı ifade edilmişti.

Haber Global'in aktardığına göre, Arjantin'deki 106 No'lu Hukuk Mahkemesi’nde kayda geçen şikayet dilekçesi üzerine, mahkeme Mauro Icardi’ye yönelik bazı yaptırımlar getirdi.

Karara göre, Icardi’nin  Wanda Nara’ya doğrudan veya dolaylı yolla rahatsızlık vermesi veya korkutması yasaklandı. Mahkeme ayrıca, Icardi’nin Nara’nın Avenida del Libertador'daki evine girişine engel olmaması gerektiğine hükmetti. 

15 Kasım’da yapılacak duruşmaya Icardi’nin katılması için de resmi tebligat gönderildi.

Gündemi sarsacak bir iddia geldi.

Gündemi sarsacak bir iddia geldi.
twitter.com

Serkan Gazioğlu, sosyal medya hesabından Icardi'nin gözaltına alındığını paylaştı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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