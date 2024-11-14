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Icardi, Özel Uçak Tutup Wanda Nara ile Sevgilisini Bastı: "O Heriften Hamile Olduğunu Biliyorum"

Icardi, Özel Uçak Tutup Wanda Nara ile Sevgilisini Bastı: "O Heriften Hamile Olduğunu Biliyorum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
14.11.2024 - 10:27

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile ilişkisini göz önünde yaşamaya devam ederken, Arjantin basınına bomba bir haber düştü. Arjantin basını, Icardi'nin pazartesi günü 170 bin dolara özel uçak kiralayıp Arjantin'e uçtuğunu ve Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante'yi evde bastığını yazdı. İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden İcardi, 'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında.

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Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığını dudak dudağa görüntü vererek resmen duyurmuştu.

Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığını dudak dudağa görüntü vererek resmen duyurmuştu.

Icardi'nin sakatlığı sonrası Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante ile yatak pozu paylaşmış ve Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

Icardi'nin sakatlığı sonrası Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante ile yatak pozu paylaşmış ve Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

Arjantin basını, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu pazartesi günü 170 bin dolara özel uçak kiralayıp Arjantin'e uçtuğunu ve Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante'yi evde bastığını yazdı.

Arjantin basını, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu pazartesi günü 170 bin dolara özel uçak kiralayıp Arjantin'e uçtuğunu ve Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante'yi evde bastığını yazdı.

İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden İcardi, "'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında.

İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden İcardi, "'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında.

Wanda Nara ise L - Gante'den hamile olduğu iddialarını yalanladı.

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