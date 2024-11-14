Icardi, Özel Uçak Tutup Wanda Nara ile Sevgilisini Bastı: "O Heriften Hamile Olduğunu Biliyorum"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile ilişkisini göz önünde yaşamaya devam ederken, Arjantin basınına bomba bir haber düştü. Arjantin basını, Icardi'nin pazartesi günü 170 bin dolara özel uçak kiralayıp Arjantin'e uçtuğunu ve Wanda Nara ayrıca rapçi L-Gante'yi evde bastığını yazdı. İddiaya göre 2 kızını da yanına alarak Wanda'nın dairesine giden İcardi, 'O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'' dedi. İkilinin bu esnada hararetli bir tartışma yaşadığı da iddialar arasında.