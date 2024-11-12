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'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın, Verdiği Kilolarla Tanınmaz Hale Geldi: Cezaevinden Son Halini Yolladı!

'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın, Verdiği Kilolarla Tanınmaz Hale Geldi: Cezaevinden Son Halini Yolladı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
12.11.2024 - 17:58

Çiftlik Bank Davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın mektubunun içine koyduğu son fotoğrafı ise görünleri şaşkına çevirdi. 

Kaynak: Habertürk

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Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank davasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, cezaevinden mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Aydın, mağdurlarının parasının firari Ayhan Çalışkan’da olduğunu söyledi.

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank davasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, cezaevinden mektup yazdı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Aydın, mağdurlarının parasının firari Ayhan Çalışkan’da olduğunu söyledi.

Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Aydın'ın son halini görenler ise şaşkına döndü. Cezaevindeki Aydın’ın eski görüntüsünden çok uzak olduğu ve 30'dan fazla kilo verdiği görüldü.

Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Aydın'ın son halini görenler ise şaşkına döndü. Cezaevindeki Aydın’ın eski görüntüsünden çok uzak olduğu ve 30'dan fazla kilo verdiği görüldü.

Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçmıştı. İki yıldan fazla süre firari bulunan 'Tosuncuk', Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçmıştı. İki yıldan fazla süre firari bulunan 'Tosuncuk', Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Mehmet Aydın, 2021 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanmış ve yargılanmaya başlamıştı.

Mehmet Aydın, 2021 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanmış ve yargılanmaya başlamıştı.
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