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Beyoğlu’nda Gergin Anlar: Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Torunu Silahlı Kavgaya Karıştı

Beyoğlu’nda Gergin Anlar: Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Torunu Silahlı Kavgaya Karıştı

Beyoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2024 - 17:30

Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, kendisi gibi avukat olan arkadaşının karıştığı kavgada görüntülendi. Beyoğlu’nda gece saatlerinde yaşanan kavgada, avukatlık yapan Özgün Karahan ile motorcu bir grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında Karahan, ruhsatlı silahını sarıldı. Bu sırada Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu araya girerek arkadaşını sakinleştirdi.

Karakolda biten kavganın görüntülerini EKOL TV yayınlandı. 

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Dün gece saatlerinde İstanbul’da eğlence mekanlarının bulunduğu Beyoğlu’nda iki grup arasında tartışma yaşandı.

Dün gece saatlerinde İstanbul’da eğlence mekanlarının bulunduğu Beyoğlu’nda iki grup arasında tartışma yaşandı.

EKOL TV’den Gizem Gündoğdu ve Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, Beyoğlu'nda arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti.

EKOL TV’den Gizem Gündoğdu ve Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, Beyoğlu'nda arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti.

Kaynak

Kısacıkoğlu’nun meslektaşı olan Özgün Karahan, motorlu gruba tepki gösterince tartışma büyüdü. Avukat Karahan, ruhsatlı silahına sarılınca olay yerine motorcuların arkadaşları da geldi. 6 kişilik grup silaha rağmen avukatın üzerine yürüyüp darbettiler.

Kısacıkoğlu’nun meslektaşı olan Özgün Karahan, motorlu gruba tepki gösterince tartışma büyüdü. Avukat Karahan, ruhsatlı silahına sarılınca olay yerine motorcuların arkadaşları da geldi. 6 kişilik grup silaha rağmen avukatın üzerine yürüyüp darbettiler.

Kavgada araya giren Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, arkadaşını sakinleştirerek silahını kullanmasını engeledi. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi ve taraflar karakola götürüldü. Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadı ama gençler Karahan'dan şikayetçi oldu. Savcılık yaşanan olaya kovuşturmaya gerek görmedi.

Kavgada araya giren Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, arkadaşını sakinleştirerek silahını kullanmasını engeledi. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi ve taraflar karakola götürüldü. Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadı ama gençler Karahan'dan şikayetçi oldu. Savcılık yaşanan olaya kovuşturmaya gerek görmedi.

İşte kavgadan görüntüler 👇

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