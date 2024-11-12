Beyoğlu’nda Gergin Anlar: Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Torunu Silahlı Kavgaya Karıştı

Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, kendisi gibi avukat olan arkadaşının karıştığı kavgada görüntülendi. Beyoğlu’nda gece saatlerinde yaşanan kavgada, avukatlık yapan Özgün Karahan ile motorcu bir grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında Karahan, ruhsatlı silahını sarıldı. Bu sırada Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu araya girerek arkadaşını sakinleştirdi.

Karakolda biten kavganın görüntülerini EKOL TV yayınlandı.