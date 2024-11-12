İzmir'de 5 Küçük Kardeşin Öldüğü Yangın Faciası: Bakanlık, Aileyi 18 Kez Ziyaret Etmiş!

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş yaşamını yitirmişti. Annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediğinin ortaya çıkmasıyla anne gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin olayın yaşandığı eve 18 kere gittiği ve yardım için ödeme yaptığı öğrenildi. Çocukların devlet korumasına alınması talebine ise ailenin karşı çıktığı bildiriliyor. Gazeteci İsmail Saymaz ise Türkiye'yi gözyaşlarına boğan olaya canlı yayında sert tepki gösterdi.