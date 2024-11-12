İzmir'de 5 Küçük Kardeşin Öldüğü Yangın Faciası: Bakanlık, Aileyi 18 Kez Ziyaret Etmiş!
İzmir'de 5 Küçük Kardeşin Öldüğü Yangın Faciası: Bakanlık, Aileyi 18 Kez Ziyaret Etmiş!
İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş yaşamını yitirmişti. Annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediğinin ortaya çıkmasıyla anne gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin olayın yaşandığı eve 18 kere gittiği ve yardım için ödeme yaptığı öğrenildi. Çocukların devlet korumasına alınması talebine ise ailenin karşı çıktığı bildiriliyor. Gazeteci İsmail Saymaz ise Türkiye'yi gözyaşlarına boğan olaya canlı yayında sert tepki gösterdi.
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Türkiye dün İzmir'deki bir gecekonduda çıkan yangında ölen 5 küçük kardeş için ağlıyor. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde yaşandı. Ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.
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Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın başladı. Yangında Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler hayatını kaybetti.
Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Anne hakkında gözaltı kararı verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlanmış. Bu yıl içinde Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirildiği ve çocukları almak istediği ancak ailenin buna rıza göstermediği de ifade ediliyor.
Bakanlığın 18 kez ziyaretini gündemine alan gazeteci İsmail Saymaz ise olaya, "Bir gariban, beş tane yavrusunu bırakıp kağıt toplamaya gidiyor, ardı sıra Türk bayrağını asıyor, sen sahip çıkamıyorsun, o zaman sen vatan namına neye sahip çıkacaksın?" sözleriyle tepki gösterdi.
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İsmail Saymaz ayrıca, "Yahu, şuraya 18 kez gittiniz şurayı gördünüz! Burayı yıkın ev yapın!" ifadelerini kullandı.
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