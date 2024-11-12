İzmir'de 5 Küçük Kardeşi Öldüren Yangında Acı Detay: Kapıyı Kilitleyerek Giden Annenin İfadesi Ortaya Çıktı!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan en büyüğü 5 yaşında olan 5 kardeş yaşamını yitirmişti. Yapılan ilk incelemede evin kapısının kilitli olduğu ortaya çıktı. Anne Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesinde hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti. Çocukların babası Hakan Akcan'ın ise 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.