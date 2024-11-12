İzmir'de 5 Küçük Kardeşi Öldüren Yangında Acı Detay: Kapıyı Kilitleyerek Giden Annenin İfadesi Ortaya Çıktı!
İzmir'de 5 Küçük Kardeşi Öldüren Yangında Acı Detay: Kapıyı Kilitleyerek Giden Annenin İfadesi Ortaya Çıktı!
İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan en büyüğü 5 yaşında olan 5 kardeş yaşamını yitirmişti. Yapılan ilk incelemede evin kapısının kilitli olduğu ortaya çıktı. Anne Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesinde hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti. Çocukların babası Hakan Akcan'ın ise 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.
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Türkiye dün İzmir'deki bir gecekonduda çıkan yangında ölen 5 küçük kardeş için ağlıyor. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde yaşandı. Ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.
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Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın başladı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı.
Yangını gören çevredekiler hemmen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü.
Ancak evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2’sinin ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi.
Öte yandan, hastanede 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta güçlük çeken Melisa Akcan ise hastanede gözetim altında. Tedavisinin ardından Anne Akcan'ın ifadesi için polis tarafından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti.
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