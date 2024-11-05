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Kağıthane Belediye Meclisi’nde Kavga: “Öcalan Türk’ün Gücünü Görecek” Diye Slogan Attı!

Kağıthane Belediye Meclisi’nde Kavga: “Öcalan Türk’ün Gücünü Görecek” Diye Slogan Attı!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.11.2024 - 22:47

Kağıthane Belediye Meclisi’nin toplantısında kayyum atamaları, CHP ve DEM Partili üyeler tarafından protesto edildi. AK Parti ve MHP’li üyelerin tepki gösterdiği protesto sırasında yaşanan arbedede 2 üye yaralandı. MHP’li bir meclis üyesinin, “Öcalan Meclis’e gelecek, Türk’ün gücünü görecek” diye slogan attığı da kameralara yansıdı.

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Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması konusunda çıkan tartışma arbedeye dönüştü, 2 meclis üyesi yaralandı.

Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması konusunda çıkan tartışma arbedeye dönüştü, 2 meclis üyesi yaralandı.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP'li Meclis Üyesi İsmail Ay, partisi adına Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin hazırlanan ortak bildiriyi okudu. İsmail Ay'ın Meclis kürsüsünde metni okuduğu sırada MHP ve AK Parti sıralarından tepki gösterildi.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP'li Meclis Üyesi İsmail Ay, partisi adına Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin hazırlanan ortak bildiriyi okudu. İsmail Ay'ın Meclis kürsüsünde metni okuduğu sırada MHP ve AK Parti sıralarından tepki gösterildi.

B Yüzü isimli Twitter hesabının yayınladığı ve MHP’li bir belediye meclisi üyesinin attığı slogan 👇

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