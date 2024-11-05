Kağıthane Belediye Meclisi’nde Kavga: “Öcalan Türk’ün Gücünü Görecek” Diye Slogan Attı!

Kağıthane Belediye Meclisi’nin toplantısında kayyum atamaları, CHP ve DEM Partili üyeler tarafından protesto edildi. AK Parti ve MHP’li üyelerin tepki gösterdiği protesto sırasında yaşanan arbedede 2 üye yaralandı. MHP’li bir meclis üyesinin, “Öcalan Meclis’e gelecek, Türk’ün gücünü görecek” diye slogan attığı da kameralara yansıdı.