Rasim Ozan Kütahyalı’nın Abdullah Öcalan Önerisi: “Gerekirse Milletvekili Olmalı”
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Abdullah Öcalan Önerisi: “Gerekirse Milletvekili Olmalı”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmasında tutuklu bulunan terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söyledi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise sürecin artık uzamaması gerektiğini ifade ederek “Gerekirse Öcalan için kısmı seçim yapılsın ve milletvekili olarak Meclis’e gelsin” dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde Abdullah Öcalan’a yaptığı “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısının yankıları sürüyor.
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Bahçeli, bugün Meclis’te düzenlenen partisinin grup toplantında da çağrısının arkasında olduğunu söyledi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yeni bir çağrıda bulundu.
Sürecin artık uzamaması gerektiğini söyleyen Kütahyalı; “Abdullah Öcalan Meclis'te konuşmalıdır. Fazla beklemeye gerek yok. Gerekirse kısmi bir seçimle Şanlıurfa veya Diyarbakır milletvekili olarak Meclis'e girmeli ve artık bu tiyatroya son vermeliyiz”” ifadelerini kullandı.
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