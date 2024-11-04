Bülent Arınç'tan Öcalan'a Af Konusunda "Genel Af" Hatırlatması Geldi

Bülent Arınç, T24'te Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı. Öcalan'ın affı, İmamoğlu'nun 'ahmak' davası ve Erdoğan'dan beklediği özüre kadar birçok konuya değinen Arınç, 'genel af' konusunda da görüşlerini açıkladı.