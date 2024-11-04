Bülent Arınç'tan Öcalan'a Af Konusunda "Genel Af" Hatırlatması Geldi
Bülent Arınç'tan Öcalan'a Af Konusunda "Genel Af" Hatırlatması Geldi
Bülent Arınç, T24'te Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı. Öcalan'ın affı, İmamoğlu'nun 'ahmak' davası ve Erdoğan'dan beklediği özüre kadar birçok konuya değinen Arınç, 'genel af' konusunda da görüşlerini açıkladı.
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Devlet Bahçeli'nin Öcalan sözleri için "inanamadım" diyen Arınç, "Çünkü bu, ondan beklenecek bir şey değil. Her gün “o kapatılsın, bu kapatılsın, onu kapatmayanları biz kapatalım, asalım, keselim” diyen biriydi" dedi.
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Arınç, "Öcalan bugün DEM grubunda konuşsa yarın bir cumhuriyet savcısı partiye kapatma davası açar" dedi. Öcalan'ın ancak "birinci dereceden" bir yakınının cenazesi için jandarma ordusu ile çıkabileceğini söyledi.
Öcalan'ın ancak genel afla çıkabileceğini söyleyen Arınç, Bahçeli için "AİHM kararlarının da mutlaka uygulanması gerekti noktasına mı geldiniz?" sorusunu sordu.
Arınç, "Kürt halkını 100 puan olarak kabul edin. Öcalan 10 puan alırsa Demirtaş 80 puan alır. Ama Demirtaş'ın adını andım diye hakaretlere uğradım. Ondan sonra Bahçeli bir başladı, A'dan Z'ye kadar hakaret küfür. Arkasından bizim dostumuz, eski dostumuz Cumhurbaşkanımız, o da ondan aşağı kalmadı" dedi.
Erdoğan'la aralarında geçen bir konuşmayı da aktaran Arınç, “Bahçeli Çakıcı’ya Kürşat Yılmaz’a ‘Dava arkadaşlarım’ diye sahip çıktı, ‘Ben 1978’ten beri sizin dava arkadaşınız değil miyim?’ diye sordum. O da yanlış yapıyor demekle yetindi, beklediğim özürü hala alamadım" açıklaması yaptı.
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İmamoğlu'nun siyasi yasak tehdidiyle yargılandığı dava için de konuşan Arınç, "‘Ahmak’ kelimesinden dolayı ceza da gelmez, yasak da gelmez. Dünya değişmedikçe, kıyamet kopmadıkça, hak, hukuk veya adalet varsa böyle bir şey olmaz." dedi.
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