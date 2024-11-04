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Ekonomist Özgür Demirtaş Kayyum Uygulamalarına İsyan Etti

Ekonomist Özgür Demirtaş Kayyum Uygulamalarına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2024 - 14:08

Özgür Demirtaş sadece finans çevrelerinin bildiği ekonomistlerden değil bir süredir halka malolmuş profillerden. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü ekonomist alanı dışında da sık sık paylaşım yapıyor. Özgür Demirtaş bir haftadır ülkemizin gündemine yeniden düşen kayyum uygulamalarını eleştirdi.

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Geçtiğimiz günlerde CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından, bugün Mardin Büyükşehir, Halfeti ve Batman gibi DEM Parti'nin başkanlık kazandığı yönetimlere kayyum atandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından, bugün Mardin Büyükşehir, Halfeti ve Batman gibi DEM Parti'nin başkanlık kazandığı yönetimlere kayyum atandı.

Özgür Demirtaş ise bu kayyumları üç maddede eleştirdi.

Özgür Demirtaş ise bu kayyumları üç maddede eleştirdi.
twitter.com

Soruları ise şöyle yanıtladı;

Soruları ise şöyle yanıtladı;

Gelen bir eleştiriye ise böyle yanıt verdi.

Gelen bir eleştiriye ise böyle yanıt verdi.
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