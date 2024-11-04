Ekonomist Özgür Demirtaş Kayyum Uygulamalarına İsyan Etti

Özgür Demirtaş sadece finans çevrelerinin bildiği ekonomistlerden değil bir süredir halka malolmuş profillerden. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü ekonomist alanı dışında da sık sık paylaşım yapıyor. Özgür Demirtaş bir haftadır ülkemizin gündemine yeniden düşen kayyum uygulamalarını eleştirdi.