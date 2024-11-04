Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı Gözaltına Alındı

'Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ'yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar.'