Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı Gözaltına Alındı
Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı Gözaltına Alındı
Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.
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Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Bu olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, Cem Gölbaşı ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.
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tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını açıkladı ve gözaltı sürecine dair detaylar paylaştı.
Tosunoğlu yaşanan olayın detaylarını da paylaştı. Tosunoğlu'nun aktarımına göre mağdur Burhan İ. 'yi iş yerinden almışlar:
Tosunoğlu olayın devamında da gözaltı sürecinin başladığını söyledi. Devrim Tosunoğlu, "İddialar arasında, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu bulunuyor. Yağma suçunun gerekçesi ise, telefonları alma ve arabaya el koyma eylemleri olarak gösteriliyor" açıklaması yaptı.
Cem Gölbaşı'nın Burhan İ.'nin iş yerine giderek alıkoyduğu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı:
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