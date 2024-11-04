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Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı Gözaltına Alındı

Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.11.2024 - 13:17

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

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Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Bu olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, Cem Gölbaşı ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Bu olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, Cem Gölbaşı ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.

tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını açıkladı ve gözaltı sürecine dair detaylar paylaştı.

tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını açıkladı ve gözaltı sürecine dair detaylar paylaştı.

Tosunoğlu yaşanan olayın detaylarını da paylaştı. Tosunoğlu'nun aktarımına göre mağdur Burhan İ. 'yi iş yerinden almışlar:

Tosunoğlu yaşanan olayın detaylarını da paylaştı. Tosunoğlu'nun aktarımına göre mağdur Burhan İ. 'yi iş yerinden almışlar:

'Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ'yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar.'

Tosunoğlu olayın devamında da gözaltı sürecinin başladığını söyledi. Devrim Tosunoğlu, "İddialar arasında, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu bulunuyor. Yağma suçunun gerekçesi ise, telefonları alma ve arabaya el koyma eylemleri olarak gösteriliyor" açıklaması yaptı.

Tosunoğlu olayın devamında da gözaltı sürecinin başladığını söyledi. Devrim Tosunoğlu, "İddialar arasında, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu bulunuyor. Yağma suçunun gerekçesi ise, telefonları alma ve arabaya el koyma eylemleri olarak gösteriliyor" açıklaması yaptı.

Cem Gölbaşı'nın Burhan İ.'nin iş yerine giderek alıkoyduğu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı:

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