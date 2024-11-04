Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanları Arasında Gerilime Neden Oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanları Arasında Gerilime Neden Oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tepkiler devam ediyor. Taraftarlar, yorumcular, futbolcular ve teknik ekiplerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanları da maçı yorumlayanlar kervanına katıldı. İki danışmanın 'futbol' tartışması bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair tartışmalar kesintisiz sürerken bu tartışmalara Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum ve Oktay Saral da bu kervana katıldı.
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Fenerbahçeli Mehmet Uçum'un maçın ardından attığı tweet rakip takım taraftarları tarafından tepki alırken Trabzonsporlu Oktay Saral da isim vermeden Uçum'u eleştirdi.
İlk olarak Mehmet Uçum, "Konu FENERBAHÇE olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım" diyerek bir mesaj paylaştı.
Sabah saatlerinde Trabzonsporlu olduğu bilinene Oktay Saral da isim vermeden "Adamın birine sesleniyorum" dedi ve sert bir cevap yayınladı:
İki danışmanın X'teki futbol tartışması tepki alırken ikilinin bundan sonra konuya dair ne diyecekleri merakla bekleniyor.
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