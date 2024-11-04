Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanları Arasında Gerilime Neden Oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tepkiler devam ediyor. Taraftarlar, yorumcular, futbolcular ve teknik ekiplerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanları da maçı yorumlayanlar kervanına katıldı. İki danışmanın 'futbol' tartışması bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.