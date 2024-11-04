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Amrabat'ın Son Dakika Golüne Fenerbahçeliler Evlerinde Yaptıkları Çılgın Sevinçlerle Katıldılar

Amrabat'ın Son Dakika Golüne Fenerbahçeliler Evlerinde Yaptıkları Çılgın Sevinçlerle Katıldılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.11.2024 - 11:17

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı son saniyeye kadar büyük heyecana sahne oldu. Amrabat'ın son saniye golü ise Fenerbahçelileri sevinçten adeta uçurdu. Birçok Fenerbahçe taraftarı da bu anı videolarla ölümsüzleştirdi.

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Fenerbahçe'nin son dakika golüyle kazandığı galibiyetin ardından taraftar sayfası 12 Numara, "Taraftarlarımızdan Ricamızdır" diyerek gol sevinçlerini paylaşmasını istedi. O paylaşımın ardından ilginç sevinçler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle kazandığı galibiyetin ardından taraftar sayfası 12 Numara, "Taraftarlarımızdan Ricamızdır" diyerek gol sevinçlerini paylaşmasını istedi. O paylaşımın ardından ilginç sevinçler ortaya çıktı.

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