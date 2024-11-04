Amrabat'ın Son Dakika Golüne Fenerbahçeliler Evlerinde Yaptıkları Çılgın Sevinçlerle Katıldılar
Amrabat'ın Son Dakika Golüne Fenerbahçeliler Evlerinde Yaptıkları Çılgın Sevinçlerle Katıldılar
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı son saniyeye kadar büyük heyecana sahne oldu. Amrabat'ın son saniye golü ise Fenerbahçelileri sevinçten adeta uçurdu. Birçok Fenerbahçe taraftarı da bu anı videolarla ölümsüzleştirdi.
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Fenerbahçe'nin son dakika golüyle kazandığı galibiyetin ardından taraftar sayfası 12 Numara, "Taraftarlarımızdan Ricamızdır" diyerek gol sevinçlerini paylaşmasını istedi. O paylaşımın ardından ilginç sevinçler ortaya çıktı.
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Büyüdüğünde bu büyük fedakarlığı anlayacaktır 😀
Sarı kart?
Mistik bir video, arkada Mourinho takla atıyor
Pijama bile yerinde duramamış 😀
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Bir gole beş sevinç sığdıran Premier Lig yıldızları gibi
Gözyaşları da sel oldu
"Ne fanatikliği, derbiden derbiye..." diyen tayfa
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