Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Trabzonspor Maçı Performansı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu

'Jose Mourinho’dan özel bir gaf: Diz üstü kayarak sevinmek isterken komik bir şekilde yere kapaklandı, yüz üstü çimlere düştü. 'Özel Biri', imzası haline gelen diz kayma hareketini yapmak için sahaya koşsa da, Porto ve Real Madrid günlerinden farklı olarak bu kez başarısız oldu. Ancak Fenerbahçe taraftarı, Amrabat’ın galibiyet golü sonrası bu detayı pek de önemsemeyecek.'