Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Trabzonspor Maçı Performansı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Trabzonspor Maçı Performansı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu
Jose Mourinho, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının en önemli figürlerinden oldu. Çılgın geçen maç çılgın bir sonla noktalanırken hem oyun içinde hem oyun dışında Mourinho damgası vardı. Skorer'in derlediği habere göre Avrupa basını da Mourinho'yu boş geçmedi.
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Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı performansı Avrupa basınının diline düştü ve Portekizli çalıştırıcıya geniş yer ayırdılar.
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Daily Mail, maç sonu açıklamalarına dikkat çekerek "Mourinho'dan hakeme karşı 8 dakikalık tirad" başlığı attı ve şu ifadelere yer verdi:
The Sun ise Avrupa'nın dev liglerinde yaptığı ikonik çimlerde kayma hareketini yaparken düşmesini başlığa taşıdı ve "Bu kez yapamadı" diyerek okuyucularına maçı duyurdu:
Planet Football da Mourinho'nun gol sevinci için "2024'ün en iyi gol kutlamasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi:
Dominik Livakovic için maçı yakından takip eden Hırvat basınından Jutarnji de "Mourinho’nun Trabzon’daki gösterisi: Livakovic’e doğru koşarken komik bir şekilde yere düştü, ardından rakip oyuncuyla sözlü bir tartışmaya girdi. Portekizli teknik adam, galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladı." diye yazdı.
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İspanyol Marca gazetesi de "Special One o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı." diyerek maçı sayfalarına taşıdı.
Belçika'dan Voetbal Krant gazetesi ise maç sonu demeçlerine ve hareketlerine odaklandı Mourinho'nun:
Hollanda basınından Voetbal International da VAR eleştirilerini sayfasına taşıdı:
Almanya'da yayın yapan T-Online da Mourinho'nun coşkusunu "Saf coşku" olarak niteledi:
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komik adamsın mori 😂🤣👍💙💛💙💪