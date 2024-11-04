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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Trabzonspor Maçı Performansı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Trabzonspor Maçı Performansı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.11.2024 - 09:33

Jose Mourinho, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının en önemli figürlerinden oldu. Çılgın geçen maç çılgın bir sonla noktalanırken hem oyun içinde hem oyun dışında Mourinho damgası vardı. Skorer'in derlediği habere göre Avrupa basını da Mourinho'yu boş geçmedi.

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Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı performansı Avrupa basınının diline düştü ve Portekizli çalıştırıcıya geniş yer ayırdılar.

Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı performansı Avrupa basınının diline düştü ve Portekizli çalıştırıcıya geniş yer ayırdılar.

Daily Mail, maç sonu açıklamalarına dikkat çekerek "Mourinho'dan hakeme karşı 8 dakikalık tirad" başlığı attı ve şu ifadelere yer verdi:

Daily Mail, maç sonu açıklamalarına dikkat çekerek "Mourinho'dan hakeme karşı 8 dakikalık tirad" başlığı attı ve şu ifadelere yer verdi:

'Jose Mourinho, eski Manchester United yıldızının Fenerbahçe adına uzatmalarda attığı galibiyet golü sonrası diz üstü kayarak sevinmek istedi ancak bu denemesi komik bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandı. Hemen ardından hakeme karşı sekiz dakika süren bir tirada başladı. Maçın sonucundan memnun olan Mourinho, konuşmasında Türkiye’deki sistemle ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirmeye odaklandı.'

The Sun ise Avrupa'nın dev liglerinde yaptığı ikonik çimlerde kayma hareketini yaparken düşmesini başlığa taşıdı ve "Bu kez yapamadı" diyerek okuyucularına maçı duyurdu:

The Sun ise Avrupa'nın dev liglerinde yaptığı ikonik çimlerde kayma hareketini yaparken düşmesini başlığa taşıdı ve "Bu kez yapamadı" diyerek okuyucularına maçı duyurdu:

'Jose Mourinho’dan özel bir gaf: Diz üstü kayarak sevinmek isterken komik bir şekilde yere kapaklandı, yüz üstü çimlere düştü. 'Özel Biri', imzası haline gelen diz kayma hareketini yapmak için sahaya koşsa da, Porto ve Real Madrid günlerinden farklı olarak bu kez başarısız oldu. Ancak Fenerbahçe taraftarı, Amrabat’ın galibiyet golü sonrası bu detayı pek de önemsemeyecek.'

Planet Football da Mourinho'nun gol sevinci için "2024'ün en iyi gol kutlamasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi:

Planet Football da Mourinho'nun gol sevinci için "2024'ün en iyi gol kutlamasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi:

'Jose Mourinho'nun 2024 yılının en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe’nin başına geçmesi, onun Avrupa futbolunun merkezinden biraz uzaklaştığının bir işareti olurken, aynı zamanda çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel uyumunun bir göstergesiydi. İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Mourinho, Türkiye'de bir kırmızı kart gördü ve başka bir maçta hakeme ofsayt kararının ekran görüntüsünü göstermesi nedeniyle tekrar kart cezası aldı. Son olarak, maç sonunda sergilediği coşkulu hareketleriyle çılgın sahnelere imza attı.'

Dominik Livakovic için maçı yakından takip eden Hırvat basınından Jutarnji de "Mourinho’nun Trabzon’daki gösterisi: Livakovic’e doğru koşarken komik bir şekilde yere düştü, ardından rakip oyuncuyla sözlü bir tartışmaya girdi. Portekizli teknik adam, galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladı." diye yazdı.

Dominik Livakovic için maçı yakından takip eden Hırvat basınından Jutarnji de "Mourinho’nun Trabzon’daki gösterisi: Livakovic’e doğru koşarken komik bir şekilde yere düştü, ardından rakip oyuncuyla sözlü bir tartışmaya girdi. Portekizli teknik adam, galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladı." diye yazdı.
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İspanyol Marca gazetesi de "Special One o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı." diyerek maçı sayfalarına taşıdı.

İspanyol Marca gazetesi de "Special One o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı." diyerek maçı sayfalarına taşıdı.

Belçika'dan Voetbal Krant gazetesi ise maç sonu demeçlerine ve hareketlerine odaklandı Mourinho'nun:

Belçika'dan Voetbal Krant gazetesi ise maç sonu demeçlerine ve hareketlerine odaklandı Mourinho'nun:

'Jose Mourinho, maçı kazandıktan sonra verdiği röportajda adeta çılgına döndü. Son düdükle birlikte sahaya çıkan Mourinho, Trabzonsporlu Enis Destan ile gergin bir an yaşadı. Ardından VAR sistemine sert eleştirilerde bulunarak, memnuniyetsizliğini yüksek sesle dile getirdi.'

Hollanda basınından Voetbal International da VAR eleştirilerini sayfasına taşıdı:

Hollanda basınından Voetbal International da VAR eleştirilerini sayfasına taşıdı:

'Mourinho sert bir çıkış yaparak, 'Eğer hikayenin tamamını bilseydim asla gelmezdim,' dedi. Fenerbahçe'nin penaltısının verilmediğini söyleyen Mourinho, VAR'a eleştiriler yönelterek, 'Hakem o anda çay mı içiyordu? Sanırım bu yüzden pozisyonu göremedi,' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.'

Almanya'da yayın yapan T-Online da Mourinho'nun coşkusunu "Saf coşku" olarak niteledi:

Almanya'da yayın yapan T-Online da Mourinho'nun coşkusunu "Saf coşku" olarak niteledi:

'Saf coşku: Mourinho, galibiyet golünün ardından adeta kendinden geçti. Futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri olan Mourinho, bu özelliğini korumaya devam ediyor ve Pazar akşamı bunu bir kez daha kanıtladı.'

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Kerem Senol

komik adamsın mori 😂🤣👍💙💛💙💪