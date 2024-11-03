Tolga Zengin Yayıncı Kuruluşun Maç Sonu Programında Yer Almadı
Tolga Zengin Yayıncı Kuruluşun Maç Sonu Programında Yer Almadı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili eleştiriler sürerken yayıncı kuruluş ile ilgili de önemli bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında yorumcu koltuğunda oturan Tolga Zengin maç sonunda yerini almadı.
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Spor kanallarındaki yorumcuların hedefinde de Oğuzhan Çakır ve VAR hakemleri vardı.
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Oğuzhan Çakır'ın maçın ilk yarısında Okay Yokuşlu'nun sayılmayan golü öncesinde çaldığı düdük beIN Sports yorumcusu Tolga Zengin'in eleştirilerine neden olmuştu.
Zengin, "Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum." yorumunu yaptı.
Tolga Zengin maçın ardından yayınlanan programda ise yer almadı. Karadeniz yerel basını "yayından alındı" derken, Zengin'in bir daha programa çıkmayacağını iddia etti.
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