Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hakemlerle İlgili Sert Açıklamalar Geldi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hakemlerle İlgili Sert Açıklamalar Geldi
Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımda da hakeme tepkiler vardı. Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ise hakemlere yönelik ağır ifadelerde bulundu.
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan damgasını vurdu.
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Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ağır ifadelerle her iki hakemi de eleştirdi. Hakemler için "şerefsiz" ifadesini kullanan Doğan'ın açıklamaları Trabzonspor taraftarları tarafından beğenildi.
Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor bugün buraya planlı şekilde gönderilen bir şerefsize yenildi" dedi.
"Herkes buraya çoluğu çocuğuyla galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı gönderilen bir şerefsize yenilmiş" diyen Doğan, "Bu işin sonuna geldik" dedi.
Ertuğrul Doğan saha dışını da işaret ederek, "Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine" dedi.
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