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Trabzonspor , Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Sonra Ev Sahibi Takımdan VAR Tepkisi

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Sonra Ev Sahibi Takımdan VAR Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 21:29

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına VAR kararları damga vurdu. Trabzonspor, 3-2 kaybettiği maçın ardından VAR'a tepki gösterdi.

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Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olurken maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR kararları maça damga vurdu.

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olurken maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR kararları maça damga vurdu.

VAR kararlarıyla verilen ve verilmeyen pozisyonların ardından ev sahibi Trabzonspor da tepkisini maçın ardından gösterdi.

VAR kararlarıyla verilen ve verilmeyen pozisyonların ardından ev sahibi Trabzonspor da tepkisini maçın ardından gösterdi.

Trabzonspor'dan VAR'a "BRAVO" tepkisi geldi:

Trabzonspor'dan VAR'a "BRAVO" tepkisi geldi:

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