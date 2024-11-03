Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Sonra Ev Sahibi Takımdan VAR Tepkisi
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Sonra Ev Sahibi Takımdan VAR Tepkisi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına VAR kararları damga vurdu. Trabzonspor, 3-2 kaybettiği maçın ardından VAR'a tepki gösterdi.
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Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olurken maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR kararları maça damga vurdu.
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VAR kararlarıyla verilen ve verilmeyen pozisyonların ardından ev sahibi Trabzonspor da tepkisini maçın ardından gösterdi.
Trabzonspor'dan VAR'a "BRAVO" tepkisi geldi:
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