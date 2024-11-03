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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Başlamadan Mourinho'nun Hareketi Olay Oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Başlamadan Mourinho'nun Hareketi Olay Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 18:37

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının başlamasına dakikalar kala Mourinho'nun yaptığı şaka sosyal medyada gündem olduç

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Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçlarda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın tribünlere "olta" işareti yaptığı ve olayların bundan sonra başladığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçlarda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın tribünlere "olta" işareti yaptığı ve olayların bundan sonra başladığı iddia edilmişti.

Bugün maç önünde Mourinho'nun bu olayı hatırlatan şakası ise Fenerbahçeli oyuncuları güldürürken sosyal medyada tepki çekti.

Bugün maç önünde Mourinho'nun bu olayı hatırlatan şakası ise Fenerbahçeli oyuncuları güldürürken sosyal medyada tepki çekti.

Maç önü takımlar ısınma öncesinde zemini gezerken sohbet eden Fenerbahçeli oyunculara yaklaşan Jose Mourinho, İrfan Can'a "olta" hareketi yaparak futbolcularını güldürdü.

Maç önü takımlar ısınma öncesinde zemini gezerken sohbet eden Fenerbahçeli oyunculara yaklaşan Jose Mourinho, İrfan Can'a "olta" hareketi yaparak futbolcularını güldürdü.

Bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına da yansırken sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarların tepkisine neden oldu.

Bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına da yansırken sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarların tepkisine neden oldu.

* Jose Mourinho'nun görüntüleri beIN Sports yayınından alınmıştır.

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