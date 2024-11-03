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Beşiktaş'tan Ciro Immobile İçin Kötü Haber Geldi

Beşiktaş'tan Ciro Immobile İçin Kötü Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 17:30

Beşiktaş'ın evinde Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Ciro Immobile için resmi açıklama geldi. İtalyan yıldız iki kritik maçta forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta ikinci devreye başlayamayan Immobile'nin yapılan tetkikler sonucunda durumu netleşti.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta ikinci devreye başlayamayan Immobile'nin yapılan tetkikler sonucunda durumu netleşti.

Siyah beyazlılar, ağrı hissettiği için maça devam edemeyen yıldız ismin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılar, ağrı hissettiği için maça devam edemeyen yıldız ismin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Ciro Immobile'nin bu sakatlık sebebiyle Başakşehir ve Malmö ile oynanacak iki kritik maçta forma giyemeyeceği düşünülüyor.

Ciro Immobile'nin bu sakatlık sebebiyle Başakşehir ve Malmö ile oynanacak iki kritik maçta forma giyemeyeceği düşünülüyor.

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