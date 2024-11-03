Beşiktaş'tan Ciro Immobile İçin Kötü Haber Geldi
Beşiktaş'tan Ciro Immobile İçin Kötü Haber Geldi
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta ikinci devreye başlayamayan Immobile'nin yapılan tetkikler sonucunda durumu netleşti.
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Siyah beyazlılar, ağrı hissettiği için maça devam edemeyen yıldız ismin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Ciro Immobile'nin bu sakatlık sebebiyle Başakşehir ve Malmö ile oynanacak iki kritik maçta forma giyemeyeceği düşünülüyor.
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