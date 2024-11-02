Kerem Aktürkoğlu'nun Durmaya Niyeti Yok, Geceyi 2 Asistle Kapattı
Kerem Aktürkoğlu'nun Durmaya Niyeti Yok, Geceyi 2 Asistle Kapattı
Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, deplasmanda Farense'yi 2-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren gollerde ise milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nun asistleri öne çıktı.
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı sırtlamaya devam ediyor. Bir maç haricinde çıktığı her maç gol ya da asist katkısı yapan Kerem yine resitale imza attı.
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Benfica deplasmanda Farense'yi 2-1 yendi. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Fernandez ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis attı.
Benfica'yı galibiyete taşıyan iki golün asisti ise milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle çıktığı 9 maçta etkileyici bir performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asist kaydederek takımına önemli katkılarda bulundu.
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