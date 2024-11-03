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Benfica Kerem İçin Harekete Geçti: 60 Milyon Euro Olan Serbest Kalma Bedeli 100 Milyon Euro'ya Çıkarılabilir!

Benfica Kerem İçin Harekete Geçti: 60 Milyon Euro Olan Serbest Kalma Bedeli 100 Milyon Euro'ya Çıkarılabilir!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 17:13

Benfica'da sergilediği performansla tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Glorioso 1904'ün yaptığı habere göre Benfica, Kerem'in 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini 100 milyon Euro yapmaya hazırlanıyor.

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Benfica'nın sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, adeta yıldız gibi parlıyor.

Benfica'nın sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, adeta yıldız gibi parlıyor.

Bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yapan millî futbolcunun şimdiden talipleri artmaya başladı.

Bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yapan millî futbolcunun şimdiden talipleri artmaya başladı.

Adı Manchester United ile anılmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu için Benfica harekete geçmeye hazırlanıyor.

Adı Manchester United ile anılmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu için Benfica harekete geçmeye hazırlanıyor.

Glorioso 1904'ün yaptığı habere göre Portekiz ekibi, Kerem'in 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini 100 milyon Euro'ya çıkararak elini kuvvetlendirmek istiyor.

Glorioso 1904'ün yaptığı habere göre Portekiz ekibi, Kerem'in 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini 100 milyon Euro'ya çıkararak elini kuvvetlendirmek istiyor.

Benfica taraftarının da gözdesi haline gelen 26 yaşındaki futbolcu, çıkan haberlere bakılacak olursa şimdiden birkaç kulübü peşine takmış durumda ve Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine gelen transfer tekliflerine ne cevap vereceği merak konusu.

Benfica taraftarının da gözdesi haline gelen 26 yaşındaki futbolcu, çıkan haberlere bakılacak olursa şimdiden birkaç kulübü peşine takmış durumda ve Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine gelen transfer tekliflerine ne cevap vereceği merak konusu.

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