Benfica Kerem İçin Harekete Geçti: 60 Milyon Euro Olan Serbest Kalma Bedeli 100 Milyon Euro'ya Çıkarılabilir!
Benfica Kerem İçin Harekete Geçti: 60 Milyon Euro Olan Serbest Kalma Bedeli 100 Milyon Euro'ya Çıkarılabilir!
Benfica'da sergilediği performansla tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Glorioso 1904'ün yaptığı habere göre Benfica, Kerem'in 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini 100 milyon Euro yapmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benfica'nın sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, adeta yıldız gibi parlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yapan millî futbolcunun şimdiden talipleri artmaya başladı.
Adı Manchester United ile anılmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu için Benfica harekete geçmeye hazırlanıyor.
Glorioso 1904'ün yaptığı habere göre Portekiz ekibi, Kerem'in 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini 100 milyon Euro'ya çıkararak elini kuvvetlendirmek istiyor.
Benfica taraftarının da gözdesi haline gelen 26 yaşındaki futbolcu, çıkan haberlere bakılacak olursa şimdiden birkaç kulübü peşine takmış durumda ve Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine gelen transfer tekliflerine ne cevap vereceği merak konusu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın