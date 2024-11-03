Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Derbi Öncesi Çok Konuşulacak Açıklama: ''Hakemlerle İlgili Kaygım Var''

'Ben, Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. Geçen sezonki maçta iyi günlerinde değillerdi. Hakemin de çok anlamsız bir şekilde sahada çok erken durdurabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum.

Ben o maçın ana suçlusunun hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor seyicisi maçın oynanmasını istemedikleri için bir davranış içindeydiler. Olabilir, futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu futbolda her yerde yaşanıyor. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Trabzonlu birçok dostum da var, aram iyidir.''