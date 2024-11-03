Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Derbi Öncesi Çok Konuşulacak Açıklama: ''Hakemlerle İlgili Kaygım Var''
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Derbi Öncesi Çok Konuşulacak Açıklama: ''Hakemlerle İlgili Kaygım Var''
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu akşam Trabzonspor'la oynayacakları derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Trabzon'da yaşanan olayların benzeriyle karşılaşmayı beklemediğini dile getiren Ilıcalı, maçın genç hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili gelen soruya da çarpıcı bir cevap verdi.
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Trendol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.
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Trabzonspor seyircisini iyi tanıdığını ve geçen sezonki maçın ana suçlusunun hakem olduğunu belirten Ilıcalı, geçen sezon oynanan olaylı Trabzon deplasmanıyla ilgili şunları söyledi👇
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile dost olduğunu söyleyen Ilıcalı, zaten dost oldukları için özel bir yemek yemeye ihtiyaçları olmadığını dile getirdi.
Yemeğe katılamayacağını belirten Ilıcalı, ''Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim, maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen." dedi.
Son olarak, ''Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var'' diyen Ilıcalı, derbiyi yönetecek olan genç hakem Oğuzhan Çakır'la ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi👇
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