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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Derbi Öncesi Çok Konuşulacak Açıklama: ''Hakemlerle İlgili Kaygım Var''

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Derbi Öncesi Çok Konuşulacak Açıklama: ''Hakemlerle İlgili Kaygım Var''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 14:29

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu akşam Trabzonspor'la oynayacakları derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Trabzon'da yaşanan olayların benzeriyle karşılaşmayı beklemediğini dile getiren Ilıcalı, maçın genç hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili gelen soruya da çarpıcı bir cevap verdi.

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Trendol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Trendol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Trabzonspor seyircisini iyi tanıdığını ve geçen sezonki maçın ana suçlusunun hakem olduğunu belirten Ilıcalı, geçen sezon oynanan olaylı Trabzon deplasmanıyla ilgili şunları söyledi👇

Trabzonspor seyircisini iyi tanıdığını ve geçen sezonki maçın ana suçlusunun hakem olduğunu belirten Ilıcalı, geçen sezon oynanan olaylı Trabzon deplasmanıyla ilgili şunları söyledi👇

'Ben, Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. Geçen sezonki maçta iyi günlerinde değillerdi. Hakemin de çok anlamsız bir şekilde sahada çok erken durdurabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum.

Ben o maçın ana suçlusunun hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor seyicisi maçın oynanmasını istemedikleri için bir davranış içindeydiler. Olabilir, futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu futbolda her yerde yaşanıyor. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Trabzonlu birçok dostum da var, aram iyidir.''

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile dost olduğunu söyleyen Ilıcalı, zaten dost oldukları için özel bir yemek yemeye ihtiyaçları olmadığını dile getirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile dost olduğunu söyleyen Ilıcalı, zaten dost oldukları için özel bir yemek yemeye ihtiyaçları olmadığını dile getirdi.

Yemeğe katılamayacağını belirten Ilıcalı, ''Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim, maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen." dedi.

Yemeğe katılamayacağını belirten Ilıcalı, ''Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim, maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen." dedi.

Son olarak, ''Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var'' diyen Ilıcalı, derbiyi yönetecek olan genç hakem Oğuzhan Çakır'la ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi👇

Son olarak, ''Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var'' diyen Ilıcalı, derbiyi yönetecek olan genç hakem Oğuzhan Çakır'la ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi👇

'Hakemler hakkında ne diyeyim ki... Konuşmayayım şimdi ayıp olacak, hakemlere ayıp olacak. Türkiye'de ne yaşanıyor, her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki... Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var.'

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