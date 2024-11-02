Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yaptığı Açıklamalar Gündem Oldu: ''Uyanın Fenerbahçeliler Uyanın!''

''Göztepe maçında rezil bir olay yaşandı. Kalleşçe bize saldırıldı. Biz ortamı yatıştırmaya gitmiştik. Geçen hafta Galatasaray - Beşiktaş maçı oynandı. Bir muhabire tokat atan, hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmiyoruz, apar topar tutuklandı.Yanlış bir yere çekilmesin lütfen, mesleği, sosyal statüsü, cinsiyeti fark etmeksizin her Türk vatandaşının adalet önünde eşit olması gerektiğine inanan bir camiayız. Bir ayrıcalık da talep etmiyoruz. Yalnız neden adil muamele görmediğimizi sorgulamak sorumluluğumuzdur.

Beşiktaş başkanıyla dalga geçen, sözde medya mensubu olan, tweet'lerine bakınca holigan bir taraftar profili çizen, maça geldiği zaman alkollü olduğu net bir şekilde Emniyet tarafından tespit edilen kişiye Bakanlarımız geçmiş olsun diyor, peşindeyiz diyorlar. Fenerbahçe Başkanına yapılan saldırıyı aynı kişiler görmezden geliyorlar, keşke gelmeselerdi. Tekrar soruyorum, bu adil midir?''