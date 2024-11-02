Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yaptığı Açıklamalar Gündem Oldu: ''Uyanın Fenerbahçeliler Uyanın!''
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yaptığı Açıklamalar Gündem Oldu: ''Uyanın Fenerbahçeliler Uyanın!''
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un kürsüde yaptığı konuşma çok konuşuldu.
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Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yapıldı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sonuna kadar yanında olduklarını söyleyen Ali Koç, tıpkı eski teknik direktörlerine yapıldığı gibi spor basını ve organize sosyal medya çetesinin Mourinho'yu hedef aldığını ifade etti.
Göztepe maçında yaşanan olayları ''rezil bir olay'' olarak nitelendiren Ali Koç, Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylara da değinerek şunları söyledi👇
Bahis şirketinin forma sponsoru olması ve karaborsa bilet skandalına da değinen Ali Koç, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti👇
Galatasaray'a gösterilmeyen kırmızı kartlar için sitemde bulunan Ali Koç, ''Galatasaray'ın geçen sezon ligde 1 kez kırmızı kart görürken, Avrupa'da 5 kez kırmızı kart görmesi tesadüf müdür?'' diye sordu ve sözlerine şöyle devam etti👇
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Son zamanlarda çok konuşulan ''Galatasaray'ı koruyan yapı'' meselesine de değinen Ali Koç, ''Eğer hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın'' diye konuştu.
Ayrıca KAP açıklamasında yapılan usulsüzlüklere değinen Ali Koç şunları söyledi👇
Son olarak ''Fenerbahçe'yi dışarıdan kimse yıkamaz, biz yıkılırsak içeriden yıkılırız'' diyen Ali Koç, tüm Fenerbahçelilere birlik olma çağrısında bulundu.
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