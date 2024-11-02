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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yaptığı Açıklamalar Gündem Oldu: ''Uyanın Fenerbahçeliler Uyanın!''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yaptığı Açıklamalar Gündem Oldu: ''Uyanın Fenerbahçeliler Uyanın!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 16:58

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un kürsüde yaptığı konuşma çok konuşuldu.

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Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yapıldı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yapıldı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sonuna kadar yanında olduklarını söyleyen Ali Koç, tıpkı eski teknik direktörlerine yapıldığı gibi spor basını ve organize sosyal medya çetesinin Mourinho'yu hedef aldığını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sonuna kadar yanında olduklarını söyleyen Ali Koç, tıpkı eski teknik direktörlerine yapıldığı gibi spor basını ve organize sosyal medya çetesinin Mourinho'yu hedef aldığını ifade etti.

Göztepe maçında yaşanan olayları ''rezil bir olay'' olarak nitelendiren Ali Koç, Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylara da değinerek şunları söyledi👇

Göztepe maçında yaşanan olayları ''rezil bir olay'' olarak nitelendiren Ali Koç, Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylara da değinerek şunları söyledi👇

''Göztepe maçında rezil bir olay yaşandı. Kalleşçe bize saldırıldı. Biz ortamı yatıştırmaya gitmiştik. Geçen hafta Galatasaray - Beşiktaş maçı oynandı. Bir muhabire tokat atan, hiçbir şekilde şiddeti tasvip etmiyoruz, apar topar tutuklandı.Yanlış bir yere çekilmesin lütfen, mesleği, sosyal statüsü, cinsiyeti fark etmeksizin her Türk vatandaşının adalet önünde eşit olması gerektiğine inanan bir camiayız. Bir ayrıcalık da talep etmiyoruz. Yalnız neden adil muamele görmediğimizi sorgulamak sorumluluğumuzdur.

Beşiktaş başkanıyla dalga geçen, sözde medya mensubu olan, tweet'lerine bakınca holigan bir taraftar profili çizen, maça geldiği zaman alkollü olduğu net bir şekilde Emniyet tarafından tespit edilen kişiye Bakanlarımız geçmiş olsun diyor, peşindeyiz diyorlar. Fenerbahçe Başkanına yapılan saldırıyı aynı kişiler görmezden geliyorlar, keşke gelmeselerdi. Tekrar soruyorum, bu adil midir?''

Bahis şirketinin forma sponsoru olması ve karaborsa bilet skandalına da değinen Ali Koç, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti👇

Bahis şirketinin forma sponsoru olması ve karaborsa bilet skandalına da değinen Ali Koç, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti👇

''Biz Türkiye'nin dev markalarıyla iş birliği yaparak sponsorluk gelirimizi artırırken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip gayrı ahlaki kaynak yaratırken üstelik bu karaborsa skandalı içerisinde buna cüret ederken kimsenin yeterince ses çıkarmaması? Resmi mercilerin bunun üstüne tüm güçleriyle gitmemesi adil midir? Savcının Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı olmaz.''

Galatasaray'a gösterilmeyen kırmızı kartlar için sitemde bulunan Ali Koç, ''Galatasaray'ın geçen sezon ligde 1 kez kırmızı kart görürken, Avrupa'da 5 kez kırmızı kart görmesi tesadüf müdür?'' diye sordu ve sözlerine şöyle devam etti👇

Galatasaray'a gösterilmeyen kırmızı kartlar için sitemde bulunan Ali Koç, ''Galatasaray'ın geçen sezon ligde 1 kez kırmızı kart görürken, Avrupa'da 5 kez kırmızı kart görmesi tesadüf müdür?'' diye sordu ve sözlerine şöyle devam etti👇

''Bu durum adil mi diye sormak bizim görevimiz değil mi? Bu sene de yine benzer görüntü ortaya çıkmaya başladı. Kendi tarihimizin görülmemiş sezonunu yaşıyoruz, 99 puan alıyoruz, 6 derbinin 4’ünü kazanıyoruz ama yine de şampiyon olamıyoruz. Sonra biz 'Yapı' deyince ortalık kaynıyor.''

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Son zamanlarda çok konuşulan ''Galatasaray'ı koruyan yapı'' meselesine de değinen Ali Koç, ''Eğer hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın'' diye konuştu.

Son zamanlarda çok konuşulan ''Galatasaray'ı koruyan yapı'' meselesine de değinen Ali Koç, ''Eğer hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmalarımızı öfkeyle dinleyenler, içlerine korku düşenler işte yapının parçaları bunlardır. İllegal işlerle ilgili dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Tüm bunları bile bile, 'bu yapıyı açıklayın' diyenler, işte yapı bunlardır. Uyanın Fenerbahçeliler uyanın'' diye konuştu.

Ayrıca KAP açıklamasında yapılan usulsüzlüklere değinen Ali Koç şunları söyledi👇

Ayrıca KAP açıklamasında yapılan usulsüzlüklere değinen Ali Koç şunları söyledi👇

''Bir futbolcu için biz masadan 7.5 milyon euro teklif edip kalkıyoruz. Başka bir kulüp KAP'a, 4.3 milyon euro ile anlaştığını bildiriyor. Arada büyük fark var. Yöneticileri çıkıp menajerlik hariç 7-8 milyon euro diyor. Bunun soruşturulması lazım ve böyle 5-6 futbolcu var.

Hiç kimse harekete geçmiyor. Rakip iyi futbolcular alıyor. Bu aradaki farklar ya karaborsa gelirleriyle ödeniyorsa? Sistemin dışında kazanılan parayla bunlar ödeniyorsa bu adil rekabet mi?''

Son olarak ''Fenerbahçe'yi dışarıdan kimse yıkamaz, biz yıkılırsak içeriden yıkılırız'' diyen Ali Koç, tüm Fenerbahçelilere birlik olma çağrısında bulundu.

Son olarak ''Fenerbahçe'yi dışarıdan kimse yıkamaz, biz yıkılırsak içeriden yıkılırız'' diyen Ali Koç, tüm Fenerbahçelilere birlik olma çağrısında bulundu.

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