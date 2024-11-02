Görüş Bildir
Haberler
Video
Fenerbahçe Beko - Partizan Maçını Yerinde İzledi: Ayrılacağı Konuşulan Osayi Maç Sonrası Hikaye Paylaştı!

Fenerbahçe Beko - Partizan Maçını Yerinde İzledi: Ayrılacağı Konuşulan Osayi Maç Sonrası Hikaye Paylaştı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 11:37

İçerik Devam Ediyor

Sözleşmesi bitince Fenerbahçe'den ayrılacağı söylenen Bright Osayi-Samuel, Instagram hesabından sarı-lacivert kalp emojili bir hikaye paylaştı. Nijeryalı futbolcu, dün akşam Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı 89-72 mağlup ettiği maçı izlemek için Ülker Sports Arena'daydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe'deki akıbeti hala belirsizliğini koruyan Osayi-Samuel, son günlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla Fenerbahçe'de kalmak istediğini fazlasıyla gösteriyor.

Fenerbahçe'deki akıbeti hala belirsizliğini koruyan Osayi-Samuel, son günlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla Fenerbahçe'de kalmak istediğini fazlasıyla gösteriyor.

Son olarak Twitch'te yayın açan Osayi, Fenerbahçe'ye asla ihanet etmeyeceğini ve Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda forma giymeyeceğini söylemişti👇

EuroLeague'de dün akşam Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı 89-72 mağlup ettiği karşılaşmayı Ülker Sports Arena'da izleyen Osayi, Instagram hesabından Fenerbahçe tribünlerini gösteren bir hikaye paylaştı.

EuroLeague'de dün akşam Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı 89-72 mağlup ettiği karşılaşmayı Ülker Sports Arena'da izleyen Osayi, Instagram hesabından Fenerbahçe tribünlerini gösteren bir hikaye paylaştı.

İşte, Osayi'nin sarı-lacivert kalp emojisiyle paylaştığı hikaye👇

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın