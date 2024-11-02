Fenerbahçe Beko - Partizan Maçını Yerinde İzledi: Ayrılacağı Konuşulan Osayi Maç Sonrası Hikaye Paylaştı!

Sözleşmesi bitince Fenerbahçe'den ayrılacağı söylenen Bright Osayi-Samuel, Instagram hesabından sarı-lacivert kalp emojili bir hikaye paylaştı. Nijeryalı futbolcu, dün akşam Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı 89-72 mağlup ettiği maçı izlemek için Ülker Sports Arena'daydı.
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Fenerbahçe'deki akıbeti hala belirsizliğini koruyan Osayi-Samuel, son günlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla Fenerbahçe'de kalmak istediğini fazlasıyla gösteriyor.
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EuroLeague'de dün akşam Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı 89-72 mağlup ettiği karşılaşmayı Ülker Sports Arena'da izleyen Osayi, Instagram hesabından Fenerbahçe tribünlerini gösteren bir hikaye paylaştı.
İşte, Osayi'nin sarı-lacivert kalp emojisiyle paylaştığı hikaye👇
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