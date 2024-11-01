Barcelona Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Göz Dikti
Barcelona Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Göz Dikti
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Juventus'un Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçtan sonra İtalyan basını Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı ve transfer söylentileri başladı
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Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın Barcelona'ya transfer ihtimali günün en çok konuşulan haberleri arasında oldu
Kenan Yıldız'ın Real Madird'de zor zamanlar geçiren Arda Güler'e rakip olması basında da geniş yer buldu.
Barcelona teknik direktörü Flick'in Kenan Yıldız'la ilgili rapor verdiği ve Kenan'ın bir an önce takıma katılmasını istediği yazıldı.
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