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Barcelona Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Göz Dikti

Barcelona Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Göz Dikti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 23:24 Son Güncelleme: 01.11.2024 - 23:35

Juventus ile harikalar yaratan Kenan Yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan ve İspanyol basını Kenan'ın Barcelona'ya transfer edileceği iddia dildi.

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Juventus'un Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçtan sonra İtalyan basını Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı ve transfer söylentileri başladı

Juventus'un Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçtan sonra İtalyan basını Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı ve transfer söylentileri başladı

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın Barcelona'ya transfer ihtimali günün en çok konuşulan haberleri arasında oldu

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın Barcelona'ya transfer ihtimali günün en çok konuşulan haberleri arasında oldu

Kenan Yıldız'ın Real Madird'de zor zamanlar geçiren Arda Güler'e rakip olması basında da geniş yer buldu.

Kenan Yıldız'ın Real Madird'de zor zamanlar geçiren Arda Güler'e rakip olması basında da geniş yer buldu.

Barcelona teknik direktörü Flick'in Kenan Yıldız'la ilgili rapor verdiği ve Kenan'ın bir an önce takıma katılmasını istediği yazıldı.

Barcelona teknik direktörü Flick'in Kenan Yıldız'la ilgili rapor verdiği ve Kenan'ın bir an önce takıma katılmasını istediği yazıldı.

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