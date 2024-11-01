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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun Ardından Özgür Özel'e de Dava Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun Ardından Özgür Özel'e de Dava Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 21:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle 1 milyon liralık dava açmıştı. Bir dava da Özgür Özel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle 1 milyon liralık dava açmıştı. Bir dava da Özgür Özel'e geldi.

Erdoğan, Özel'e Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında "galiz ifadelerle doğrudan kendisini hedef aldığı" için bu davanın açıldığı belirtildi.

Erdoğan, Özel'e Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında "galiz ifadelerle doğrudan kendisini hedef aldığı" için bu davanın açıldığı belirtildi.

Dilekçede, Özgür Özel'in "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı'nın itibar ve onuruna karşı açıkça suç işlediği" belirtildi. Ayrıca, "Suç teşkil eden konuşmanın görüntüleri ve içerikleri, kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın aracılığıyla tekrar edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Özgür Özel'in "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı'nın itibar ve onuruna karşı açıkça suç işlediği" belirtildi. Ayrıca, "Suç teşkil eden konuşmanın görüntüleri ve içerikleri, kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın aracılığıyla tekrar edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Dava için verilen Dilekçede, Özel'in üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.

Dava için verilen Dilekçede, Özel'in üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.

Dilekçede," Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle mücadelesinin herkesçe malum olduğu, Özel tarafından yapılan benzetmelerin Cumhurbaşkanlığı makamını, Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını zedelediği" belirtildi.

Dilekçede," Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle mücadelesinin herkesçe malum olduğu, Özel tarafından yapılan benzetmelerin Cumhurbaşkanlığı makamını, Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını zedelediği" belirtildi.
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Manevi tazminat talep edilen dilekçede tazminatın gerekçesi olarak da şu sözlere yer verildi:

Manevi tazminat talep edilen dilekçede tazminatın gerekçesi olarak da şu sözlere yer verildi:

'Müvekkilimin zarar ve mağduriyetinin bir nebze olsun azaltılması amacıyla sayın mahkemeye başvurarak, dava konusu eylem için 1 milyon TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur'

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