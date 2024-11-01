Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun Ardından Özgür Özel'e de Dava Açtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.