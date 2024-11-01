Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Esenyurt'a Neden Gelmediğini Açıkladı
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Esenyurt'a Neden Gelmediğini Açıkladı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasının ardından CHP, Esenyurt'ta bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. Büyük bir kalabalığa karşı gerçekleşen mitingdeki mesajlar iktidarı hedef alırken, 'katılmayan' belediye başkanlarının bu mitingi desteklemediği iddia edilmişti. Özgür Özel bugün o iddialara yanıt verdi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma kararıyla birlikte CHP'den belediye başkanlarıyla birlikte Esenyurt'ta miting yapılacağı ilan edilmişti.
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Özgür Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları da gündemin en çok konuşulan konularından olmayı başarmıştı.
Ancak başta Mansur Yavaş, Tanju Özcan gibi bazı isimlerin katılmaması ise mitinge topyekün bir desteğin CHP içinde olmadığı iddialarını güçlendirmişti.
Özgür Özel bugün konuya dair açıklama yaparak bir "ayrılık" olmadığını dile getirerek gelmeyenlerin mazeretleri olduğunu dile getirdi.
Özel, "Mansur Bey hatta sonrasında bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı" derken "Böyle belediye başkanlarına bir gün sonra şurada olun dediğinizde onların öyle bir gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz" dedi.
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Özgür Özel, "Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece 3 belediye başkanı değil başkanlarımızın %60'ı katılamadı" dedi.
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