Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Esenyurt'a Neden Gelmediğini Açıkladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasının ardından CHP, Esenyurt'ta bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. Büyük bir kalabalığa karşı gerçekleşen mitingdeki mesajlar iktidarı hedef alırken, 'katılmayan' belediye başkanlarının bu mitingi desteklemediği iddia edilmişti. Özgür Özel bugün o iddialara yanıt verdi.