Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Esenyurt'a Neden Gelmediğini Açıkladı

Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Esenyurt'a Neden Gelmediğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 18:42

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasının ardından CHP, Esenyurt'ta bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. Büyük bir kalabalığa karşı gerçekleşen mitingdeki mesajlar iktidarı hedef alırken, 'katılmayan' belediye başkanlarının bu mitingi desteklemediği iddia edilmişti. Özgür Özel bugün o iddialara yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma kararıyla birlikte CHP'den belediye başkanlarıyla birlikte Esenyurt'ta miting yapılacağı ilan edilmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma kararıyla birlikte CHP'den belediye başkanlarıyla birlikte Esenyurt'ta miting yapılacağı ilan edilmişti.

Özgür Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları da gündemin en çok konuşulan konularından olmayı başarmıştı.

Özgür Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları da gündemin en çok konuşulan konularından olmayı başarmıştı.

Ancak başta Mansur Yavaş, Tanju Özcan gibi bazı isimlerin katılmaması ise mitinge topyekün bir desteğin CHP içinde olmadığı iddialarını güçlendirmişti.

Ancak başta Mansur Yavaş, Tanju Özcan gibi bazı isimlerin katılmaması ise mitinge topyekün bir desteğin CHP içinde olmadığı iddialarını güçlendirmişti.

Özgür Özel bugün konuya dair açıklama yaparak bir "ayrılık" olmadığını dile getirerek gelmeyenlerin mazeretleri olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel bugün konuya dair açıklama yaparak bir "ayrılık" olmadığını dile getirerek gelmeyenlerin mazeretleri olduğunu dile getirdi.

Özel, "Mansur Bey hatta sonrasında bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı" derken "Böyle belediye başkanlarına bir gün sonra şurada olun dediğinizde onların öyle bir gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz" dedi.

Özel, "Mansur Bey hatta sonrasında bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı" derken "Böyle belediye başkanlarına bir gün sonra şurada olun dediğinizde onların öyle bir gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özgür Özel, "Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece 3 belediye başkanı değil başkanlarımızın %60'ı katılamadı" dedi.

Özgür Özel, "Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece 3 belediye başkanı değil başkanlarımızın %60'ı katılamadı" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın