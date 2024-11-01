Jose Mourinho Kırmızı Kartın Ardından 1 Maç Ceza Aldı
Jose Mourinho Kırmızı Kartın Ardından 1 Maç Ceza Aldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası açıklandı.
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Manchester United karşısında kırmızı kart gören Jose Mourinho takımını maçın geri kalanında yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.
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Jose Mourinho'nun UEFA'dan alacağı ceza merak konusu olurken, UEFA'dan beklenen haber bugün geldi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho'ya bir maç ceza verildi. Buna göre Mourinho hafta içinde oynanacak olan AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayacak.
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