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Jose Mourinho Kırmızı Kartın Ardından 1 Maç Ceza Aldı

Jose Mourinho Kırmızı Kartın Ardından 1 Maç Ceza Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 17:52

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası açıklandı.

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Manchester United karşısında kırmızı kart gören Jose Mourinho takımını maçın geri kalanında yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Manchester United karşısında kırmızı kart gören Jose Mourinho takımını maçın geri kalanında yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Jose Mourinho'nun UEFA'dan alacağı ceza merak konusu olurken, UEFA'dan beklenen haber bugün geldi.

Jose Mourinho'nun UEFA'dan alacağı ceza merak konusu olurken, UEFA'dan beklenen haber bugün geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho'ya bir maç ceza verildi. Buna göre Mourinho hafta içinde oynanacak olan AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho'ya bir maç ceza verildi. Buna göre Mourinho hafta içinde oynanacak olan AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayacak.

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