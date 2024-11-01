Çarpıcı İddia: Real Madrid Antrenör Ekibinden Bir İsim Ancelotti'nin Arda Güler'i Neden Oynatmadığını Açıkladı

Arda Güler'in Real Madrid'de neden yeterince forma şansı bulamadığı tartışılırken, The Athletic'in aktardığı haberde Arda'nın oynamama sebepleriyle ilgili çarpıcı iddialar paylaşıldı. Aktarılan bilgiye göre en büyük sebep Vinicius, Mbappe ve Bellingham gibi oyuncuların ilk 11'deki dokunulmazlığı.

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