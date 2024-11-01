Çarpıcı İddia: Real Madrid Antrenör Ekibinden Bir İsim Ancelotti'nin Arda Güler'i Neden Oynatmadığını Açıkladı
Çarpıcı İddia: Real Madrid Antrenör Ekibinden Bir İsim Ancelotti'nin Arda Güler'i Neden Oynatmadığını Açıkladı
Arda Güler'in Real Madrid'de neden yeterince forma şansı bulamadığı tartışılırken, The Athletic'in aktardığı haberde Arda'nın oynamama sebepleriyle ilgili çarpıcı iddialar paylaşıldı. Aktarılan bilgiye göre en büyük sebep Vinicius, Mbappe ve Bellingham gibi oyuncuların ilk 11'deki dokunulmazlığı.
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak El Clasico'da da süre bulamayan millî futbolcunun oynatılmama sebebiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınlandı.
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The Athletic'te yer alan haberde, Mbappe ve Vinicius'un forma giydiği maçlarda Arda Güler'in de oynamasının takım dengesini olumsuz etkileyeceği ve teknik ekibin de bundan dolayı endişelendiği vurgulanıyor.
Real Madrid'in antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılan bu habere göre, Arda'nın forma şansı bulamamasındaki temel sebep Mbappe ve Vinicius'un oynaması.
Bir diğer sebep ise Arda ile benzer bölgelerde oynayan Bellingham, Valverde, Camavinga ve Tchouameni gibi isimlerin ilk 11'de adeta dokunulmazlığının olması.
Ayrıca Yamal'ın Barcelona'da muazzam bir başarı göstermesi nedeniyle Real Madrid taraftarları Arda Güler'in daha fazla şans bulmasını istiyor. Bu yüzden kulübün ve Ancelotti'nin üzerinde Arda Güler baskısı olduğu ifade ediliyor.
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Öte yandan aynı yazıda, Arda'nın düzenli forma şansı bulamamaktan pek şikayetçi olmadığı ve kendisine zamanla forma şansı verileceğine inandığı belirtiliyor.
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