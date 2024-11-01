Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Arasında Gülümseten Diyalog: ''Sen En Çok Allah'tan Korkarsın''

Benfica'da forma giyen millî futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'nın YouTube kanalında yayınladığı ''Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?'' programına konuk oldu. Orkun Kökçü'nün ''Ben en çok neden korkarım?'' sorusuna Kerem'in verdiği cevap gülümseten anlara sebep oldu.