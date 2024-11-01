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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Arasında Gülümseten Diyalog: ''Sen En Çok Allah'tan Korkarsın''

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Arasında Gülümseten Diyalog: ''Sen En Çok Allah'tan Korkarsın''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 12:15

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Benfica'da forma giyen millî futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'nın YouTube kanalında yayınladığı ''Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?'' programına konuk oldu. Orkun Kökçü'nün ''Ben en çok neden korkarım?'' sorusuna Kerem'in verdiği cevap gülümseten anlara sebep oldu.

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Millî futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica'da gösterdikleri performansla alkış toplamaya devam ediyor.

Millî futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica'da gösterdikleri performansla alkış toplamaya devam ediyor.

Yüksek formlarıyla Benfica taraftarının gönlünü fetheden ikili, kulübün YouTube hesabında yayınladığı ''Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?'' programına konuk oldu.

Yüksek formlarıyla Benfica taraftarının gönlünü fetheden ikili, kulübün YouTube hesabında yayınladığı ''Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?'' programına konuk oldu.

Orkun Kökçü'nün ''Ben en çok neden korkarım?'' sorusuna Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği ''Yani cevabı belli, Allah'tan korkarsın'' cevabı izleyenleri de güldürdü.

Orkun Kökçü'nün ''Ben en çok neden korkarım?'' sorusuna Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği ''Yani cevabı belli, Allah'tan korkarsın'' cevabı izleyenleri de güldürdü.

İşte o anlar👇

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