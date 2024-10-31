Mourinho Böyle Sakatlanmış: Fenerbahçe Teknik Direktörü, Sakatlandığı Anları Instagram Hesabından Paylaştı!

Antrenmanda bir futbolcusuyla çarpıştığı için sakatlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, o anları resmi Instagram hesabından paylaştı.
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Bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sekerek yürüdüğü anlar gündem olmuş, Portekizli çalıştırıcının bir futbolcusuyla çarpıştığı için böyle yürüdüğü açıklanmıştı.
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun nasıl sakatlandığı merak konusu olmuşken, Portekizli çalıştırıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.
Mourinho'nun sakatlandığı anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Mourinho, sakatlandığı anı Instagram'da "Genç antrenörlere ders olsun, asla futbolcularla aynı renk giymeyin 😂 Size pas verebilirler veya arkanızdan tekme atabilirler 😂😩🤬" notuyla paylaştı.
Mourinho'nun paylaşımına çok sayıda yorum geldi👇
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