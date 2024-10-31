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Mourinho Böyle Sakatlanmış: Fenerbahçe Teknik Direktörü, Sakatlandığı Anları Instagram Hesabından Paylaştı!

Mourinho Böyle Sakatlanmış: Fenerbahçe Teknik Direktörü, Sakatlandığı Anları Instagram Hesabından Paylaştı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 16:57

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Antrenmanda bir futbolcusuyla çarpıştığı için sakatlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, o anları resmi Instagram hesabından paylaştı.

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Bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sekerek yürüdüğü anlar gündem olmuş, Portekizli çalıştırıcının bir futbolcusuyla çarpıştığı için böyle yürüdüğü açıklanmıştı.

Bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sekerek yürüdüğü anlar gündem olmuş, Portekizli çalıştırıcının bir futbolcusuyla çarpıştığı için böyle yürüdüğü açıklanmıştı.

Detaylara şu içeriğimizde değinmiştik👇

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun nasıl sakatlandığı merak konusu olmuşken, Portekizli çalıştırıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun nasıl sakatlandığı merak konusu olmuşken, Portekizli çalıştırıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.

Mourinho'nun sakatlandığı anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Mourinho, sakatlandığı anı Instagram'da "Genç antrenörlere ders olsun, asla futbolcularla aynı renk giymeyin 😂 Size pas verebilirler veya arkanızdan tekme atabilirler 😂😩🤬" notuyla paylaştı.

Mourinho, sakatlandığı anı Instagram'da "Genç antrenörlere ders olsun, asla futbolcularla aynı renk giymeyin 😂 Size pas verebilirler veya arkanızdan tekme atabilirler 😂😩🤬" notuyla paylaştı.

Mourinho'nun paylaşımına çok sayıda yorum geldi👇

Mourinho'nun paylaşımına çok sayıda yorum geldi👇
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