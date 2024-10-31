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Sergen Yalçın'ın Korneri Duran Toptan Saymaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sergen Yalçın'ın Korneri Duran Toptan Saymaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.10.2024 - 12:43

Günümüz futboluna dair yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Sergen Yalçın'dan yine çok konuşulabilecek bir yorum geldi. Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın bir sözüne cevap olarak 'Kornerden yedik biz duran toptan yemedik ki.' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'i eleştirilmesiyle çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'i eleştirilmesiyle çok konuşulmuştu.

Youtube'da KAFA Sports'a konuk olan Sergen Yalçın, genç teknik adamın Alman ekibinde nasıl göreve getirildiğini sorgulamış, çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Yalçın'ın bu sözleri sonrası da Şahin, duruma gülüp geçtiğini belirterek 'reyting' vurgusu yapmıştı.

Bu kez de saha içine dair yorumuyla futbolseverlerin dikkatini çekti.

Bu kez de saha içine dair yorumuyla futbolseverlerin dikkatini çekti.

51 yaşındaki çalıştırıcı, Candaş Tolga Işık ve Ceyla Büyükuzun ile Falso'da Galatasaray - Beşiktaş maçının değerlendirmesini yaparken korneri duran toptan saymadığını belirtti.

Yalçın'ın sözleri 👇

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