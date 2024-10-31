Sergen Yalçın'ın Korneri Duran Toptan Saymaması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sergen Yalçın'ın Korneri Duran Toptan Saymaması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Günümüz futboluna dair yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Sergen Yalçın'dan yine çok konuşulabilecek bir yorum geldi. Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın bir sözüne cevap olarak 'Kornerden yedik biz duran toptan yemedik ki.' dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'i eleştirilmesiyle çok konuşulmuştu.
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Bu kez de saha içine dair yorumuyla futbolseverlerin dikkatini çekti.
Yalçın'ın sözleri 👇
Sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
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