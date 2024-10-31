Sergen Yalçın'ın Korneri Duran Toptan Saymaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Günümüz futboluna dair yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Sergen Yalçın'dan yine çok konuşulabilecek bir yorum geldi. Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın bir sözüne cevap olarak 'Kornerden yedik biz duran toptan yemedik ki.' dedi.