Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Benfica Taraftarları Kerem Aktürkoğu'nu Santa Clara Maçında Ayakta Alkışladı!

Benfica Taraftarları Kerem Aktürkoğu'nu Santa Clara Maçında Ayakta Alkışladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.10.2024 - 10:14

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara maçında oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından ayakta alkışlandı. Milli futbolcu, gol ve asist üretemese de yine taraftarların beğenisini kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda Santa Clara'yı rahat geçti, adını yarı finale yazdırdı.

Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda Santa Clara'yı rahat geçti, adını yarı finale yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynanan karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Galibiyet gollerini kaydeden isimler, Di Maria, ve Pavlidis oldu.

Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tüm stadyumdan alkış sesleri yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tüm stadyumdan alkış sesleri yükseldi.

Milli futbolcunun 78'de oyundan çıktığına dair yapılan anons sonrası taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncularına büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İşte o anlar 👇

Bu haber de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın