Benfica Taraftarları Kerem Aktürkoğu'nu Santa Clara Maçında Ayakta Alkışladı!
Benfica Taraftarları Kerem Aktürkoğu'nu Santa Clara Maçında Ayakta Alkışladı!
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara maçında oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından ayakta alkışlandı. Milli futbolcu, gol ve asist üretemese de yine taraftarların beğenisini kazandı.
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Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda Santa Clara'yı rahat geçti, adını yarı finale yazdırdı.
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Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tüm stadyumdan alkış sesleri yükseldi.
İşte o anlar 👇
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