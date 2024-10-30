59 Yıl Sonra Bir İlki Başardı: Kerem Aktürkoğlu Benfica Tarihine Geçti
59 Yıl Sonra Bir İlki Başardı: Kerem Aktürkoğlu Benfica Tarihine Geçti
Benfica formasıyla Portekiz'deki futbolseverleri kendine hayran bırakarak hepimizi gururlandıran Kerem Aktürkoğlu, kulüp tarihine geçti. Milli futbolcunun, şu ana kadar takıma verdiği katkı, en son 59 yıl önce görülmüştü.
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Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçlarını boş geçmedi.
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Rio Ave maçında hat-trick yaptı.
Gol sevinciyle taraftarları büyüledi.
59 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
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