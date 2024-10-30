Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
59 Yıl Sonra Bir İlki Başardı: Kerem Aktürkoğlu Benfica Tarihine Geçti

59 Yıl Sonra Bir İlki Başardı: Kerem Aktürkoğlu Benfica Tarihine Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 10:05

Benfica formasıyla Portekiz'deki futbolseverleri kendine hayran bırakarak hepimizi gururlandıran Kerem Aktürkoğlu, kulüp tarihine geçti. Milli futbolcunun, şu ana kadar takıma verdiği katkı, en son 59 yıl önce görülmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçlarını boş geçmedi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçlarını boş geçmedi.

Portekiz Ligi'ne hızlı bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı üç maçta üç gol atarak Avrupa sahnesinde de adını duyurmayı başarmıştı.

Rio Ave maçında hat-trick yaptı.

Rio Ave maçında hat-trick yaptı.

Benfica’nın Rio Ave karşısında aldığı 5-0’lık galibiyette üç gol birden atan milli futbolcu, böylece profesyonel kariyerindeki beşinci hat-trick’ine ulaştı ve sezon başındaki formunu zirveye taşıdı.

Gol sevinciyle taraftarları büyüledi.

Gol sevinciyle taraftarları büyüledi.

26 yaşındaki futbolcu, attığı her gol sonrası yaptığı 'Harry Potter' sevinciyle futbolseverlerin beğenisini topladı. Kısa sürede gösterdiği başarıyla takımın en sevilen oyuncularından biri oldu.

59 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

59 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Yıllardır yapılamayanı yaptı. 59 yıl sonra bir ilki başardı. İlk yedi maçında sekiz gol atan oyunculardan biri oldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün efsane isimleri Felix Guerreiro, Pedras, Serafim, Eusebio, Jose Torres, Coluna, Jose Águas ve Francisco Rodrigues’in yanında yerini aldı.

Bu başarıya en son 1964-1965 sezonunda Felix Guerreiro ulaşmıştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
11
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın