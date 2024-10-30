59 Yıl Sonra Bir İlki Başardı: Kerem Aktürkoğlu Benfica Tarihine Geçti

Yıllardır yapılamayanı yaptı. 59 yıl sonra bir ilki başardı. İlk yedi maçında sekiz gol atan oyunculardan biri oldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün efsane isimleri Felix Guerreiro, Pedras, Serafim, Eusebio, Jose Torres, Coluna, Jose Águas ve Francisco Rodrigues’in yanında yerini aldı.

Bu başarıya en son 1964-1965 sezonunda Felix Guerreiro ulaşmıştı.