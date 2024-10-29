Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıracak Osimhen Açıklaması!
Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıracak Osimhen Açıklaması!
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcünün bonservisini almak için harekete geçtiğini belirtti. (Youtube Vole)
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Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti.
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Performansının yanı sıra aidiyetiyle göz kamaştırdı.
"Bu çocuğu devre arasında aldık aldık. Alamazsak sezon sonu alamayız."
Çelikler'in açıklaması 👇
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