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Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıracak Osimhen Açıklaması!

Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıracak Osimhen Açıklaması!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 23:43

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcünün bonservisini almak için harekete geçtiğini belirtti. (Youtube Vole)

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Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti.

Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti.

Yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Galatasaray, İtalya Seri A ekibinin golcüsüyle yaşadığı krizi fırsata çevirmişti. 

Osimhen, kulüpten bonservisiyle ayrılmak istemiş, fakat gelen tekliflerin tümü Napoli cephesi tarafından yetersiz bulunmuştu. Yıldız isim de bu duruma tepki göstermiş, ardından kadro dışı bırakılmıştı. 

Yaşananların ardından Avrupa'da da transfer tahtasının kapanması nedeniyle geleceği belirsiz olan 25 yaşındaki oyuncu için forvet arayışındaki Galatasaray devreye girmişti. Transfer, kısa sürede 'bir sene kiralık' olarak noktalanmıştı.

Performansının yanı sıra aidiyetiyle göz kamaştırdı.

Performansının yanı sıra aidiyetiyle göz kamaştırdı.

100 milyon euroluk piyasa değeriyle, dünyanın en pahalı beşinci forvet oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekti. 7 maçta, 4 gol, 3 asistle kalitesini ortaya koyarken karşılaşmaların ardından yaptığı açıklamalarla, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni kulübündeki ortamı çok sevdiğini gösterdi.

"Bu çocuğu devre arasında aldık aldık. Alamazsak sezon sonu alamayız."

"Bu çocuğu devre arasında aldık aldık. Alamazsak sezon sonu alamayız."

Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin, 70 milyon euro bandında bir para bulup, Osimhen'i devre arasında kalıcı olarak takımda tutmak istediğini aktardı.

Çelikler'in açıklaması 👇

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