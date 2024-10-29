Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıracak Osimhen Açıklaması!

Yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Galatasaray, İtalya Seri A ekibinin golcüsüyle yaşadığı krizi fırsata çevirmişti.

Osimhen, kulüpten bonservisiyle ayrılmak istemiş, fakat gelen tekliflerin tümü Napoli cephesi tarafından yetersiz bulunmuştu. Yıldız isim de bu duruma tepki göstermiş, ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Yaşananların ardından Avrupa'da da transfer tahtasının kapanması nedeniyle geleceği belirsiz olan 25 yaşındaki oyuncu için forvet arayışındaki Galatasaray devreye girmişti. Transfer, kısa sürede 'bir sene kiralık' olarak noktalanmıştı.