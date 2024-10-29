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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 20:49 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 20:54

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀

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1. Haklı bir yorum gibi 😂

1. Haklı bir yorum gibi 😂
twitter.com

2. Fenerbahçe'nin yıllardır bitmeyen sorunu...

2. Fenerbahçe'nin yıllardır bitmeyen sorunu...
twitter.com

3. Neyse ki korkulan olmadı, hatta galibiyet çok yakındı 😐

3. Neyse ki korkulan olmadı, hatta galibiyet çok yakındı 😐
twitter.com

4. Daha 32 yaşında 😂

4. Daha 32 yaşında 😂
twitter.com

5. İsmail Kartal, 86'da çıkartmıştı 👎

5. İsmail Kartal, 86'da çıkartmıştı 👎
twitter.com
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6. Mou, çok iddialı 🚀

6. Mou, çok iddialı 🚀
twitter.com

7. Tam olarak böyle oldu ya, Ancelotti sabır sınıyor 🙄

7. Tam olarak böyle oldu ya, Ancelotti sabır sınıyor 🙄
twitter.com

8. Sezonun ikinci yarısına artık 😂 tabi kalırsa...

8. Sezonun ikinci yarısına artık 😂 tabi kalırsa...
twitter.com

9. Buruk da tam olarak aynısını Zaha için demişti, süper tespit 👌

9. Buruk da tam olarak aynısını Zaha için demişti, süper tespit 👌
twitter.com

10. Geçen sezon çok başkalardı 🤐

10. Geçen sezon çok başkalardı 🤐
twitter.com
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11. Taktikleri tartışılabilir ama tepkileri çok başka 😁

11. Taktikleri tartışılabilir ama tepkileri çok başka 😁
twitter.com

12. Fenerbahçeli taraftarları, çıldırttığı anlar olmuştu 😐

12. Fenerbahçeli taraftarları, çıldırttığı anlar olmuştu 😐
twitter.com

13. Eee burası Süper Lig 🚀

13. Eee burası Süper Lig 🚀
twitter.com

14. Sizin yorumunuz nedir? 😂

14. Sizin yorumunuz nedir? 😂
twitter.com
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