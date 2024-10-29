Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀
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1. Haklı bir yorum gibi 😂
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2. Fenerbahçe'nin yıllardır bitmeyen sorunu...
3. Neyse ki korkulan olmadı, hatta galibiyet çok yakındı 😐
4. Daha 32 yaşında 😂
5. İsmail Kartal, 86'da çıkartmıştı 👎
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6. Mou, çok iddialı 🚀
7. Tam olarak böyle oldu ya, Ancelotti sabır sınıyor 🙄
8. Sezonun ikinci yarısına artık 😂 tabi kalırsa...
9. Buruk da tam olarak aynısını Zaha için demişti, süper tespit 👌
10. Geçen sezon çok başkalardı 🤐
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11. Taktikleri tartışılabilir ama tepkileri çok başka 😁
12. Fenerbahçeli taraftarları, çıldırttığı anlar olmuştu 😐
13. Eee burası Süper Lig 🚀
14. Sizin yorumunuz nedir? 😂
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