Mauro Icardi Derbi Galibiyetini Kutlarken Galatasaray Aleyhine Yapılan Küfürlü Tezahüratı Paylaştı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, 10. haftada Beşiktaş'ı konuk etti. Okan Buruk ve öğrencileri, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Üç puanı getiren goller, Sanchez ve Osimhen'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Muci kaydetti.