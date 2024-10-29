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Mauro Icardi Derbi Galibiyetini Kutlarken Galatasaray Aleyhine Yapılan Küfürlü Tezahüratı Paylaştı

Mauro Icardi Derbi Galibiyetini Kutlarken Galatasaray Aleyhine Yapılan Küfürlü Tezahüratı Paylaştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 22:07

Sosyal medyada dikkat çekici gönderilere imza atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den yeni bir mesaj geldi. Arjantinli golcü, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarının Galatasaray aleyhine söylediği küfürlü tezahüratın şarkısını paylaştı.

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Galatasaray, Beşiktaş maçını kayıpsız geçti.

Galatasaray, Beşiktaş maçını kayıpsız geçti.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, 10. haftada Beşiktaş'ı konuk etti. Okan Buruk ve öğrencileri, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Üç puanı getiren goller, Sanchez ve Osimhen'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Muci kaydetti.

Icardi, maç biter bitmez İtalya'ya gitti.

Icardi, maç biter bitmez İtalya'ya gitti.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arjantinli, stadyumdan bavullarla ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, özel bir jet ile Milano'ya uçtu.

"Şinanay" paylaşımında bulundu.

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