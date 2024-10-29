Mauro Icardi Derbi Galibiyetini Kutlarken Galatasaray Aleyhine Yapılan Küfürlü Tezahüratı Paylaştı
Mauro Icardi Derbi Galibiyetini Kutlarken Galatasaray Aleyhine Yapılan Küfürlü Tezahüratı Paylaştı
Sosyal medyada dikkat çekici gönderilere imza atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den yeni bir mesaj geldi. Arjantinli golcü, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarının Galatasaray aleyhine söylediği küfürlü tezahüratın şarkısını paylaştı.
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Galatasaray, Beşiktaş maçını kayıpsız geçti.
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Icardi, maç biter bitmez İtalya'ya gitti.
"Şinanay" paylaşımında bulundu.
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