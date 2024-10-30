Sergen Yalçın'a Malzeme Çıktı: Nuri Şahin Yönetimindeki Dortmund Almanya Kupası'ndan Elendi
Sergen Yalçın'a Malzeme Çıktı: Nuri Şahin Yönetimindeki Dortmund Almanya Kupası'ndan Elendi
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. Tur maçında deplasmanda Wolfsburg'a 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla turnuvaya veda etti.
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Üst üste 3. mağlubiyet.
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Dortmund yönetimi, "Nuri Şahin'e güveniyoruz" demişti.
Sergen Yalçın, "Dortmund'a nasıl hoca oldu?" diyerek Şahin'i eleştirmişti.
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