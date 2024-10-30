Sergen Yalçın'a Malzeme Çıktı: Nuri Şahin Yönetimindeki Dortmund Almanya Kupası'ndan Elendi

Geçtiğimiz haftalarda KAFA Sports'un Falso programında açıklamalarda bulunan Yalçın, 'Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?' demişti.

Şahin de bu sözlere, 'Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım...' diyerek güldüğünü ifade etmiş, Yalçın'dan tepki gelmişti:

'O böyle söylerse, ben de şunu söylerim: Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var, nerede bir başarın var, derim böyle kalırsın, ağzını açamazsın. Sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı?'