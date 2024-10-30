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Sergen Yalçın'a Malzeme Çıktı: Nuri Şahin Yönetimindeki Dortmund Almanya Kupası'ndan Elendi

Sergen Yalçın'a Malzeme Çıktı: Nuri Şahin Yönetimindeki Dortmund Almanya Kupası'ndan Elendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 08:54

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. Tur maçında deplasmanda Wolfsburg'a 1-0 yenildi. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

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Üst üste 3. mağlubiyet.

Üst üste 3. mağlubiyet.

22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2 kaybeden Dortmund, 26 Ekim'de de ligde Augsburg'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Nuri Şahin ve öğrencileri, Almanya Kupası'nda da istediğini alamadı. Wolfsburg'a konuk olan sarı-siyahlılar, 90 dakikası golsüz beraberlikle noktalanan maçtan 1-0'lık skorla eli boş döndü. Galibiyet golünü 117'de Jonas Wind kaydetti.

Dortmund yönetimi, "Nuri Şahin'e güveniyoruz" demişti.

Dortmund yönetimi, "Nuri Şahin'e güveniyoruz" demişti.

Augsburg yenilgisinin ardından Alman taraftarlar tarafından eleştirilen Nuri Şahin hakkında kulüp yönetiminden açıklama gelmişti. Sportif Direktör Sebastian Kehl, sonuçtan hepimiz sorumluyuz derken teknik direktörlerine güvenlerinin tam olduğunu da belirtmişti:

'Ona güvenimiz tam, buna şüphe yok. Yaz aylarında yeni bir yol izledik ve yeni bir takım kurduk. Henüz tam istediğimiz yerde değiliz ancak çok çalışmaya devam etmekten başka alternatifimiz yok. Sonuçtan hepimiz sorumluyuz. Nuri Şahin takımını en iyi şekilde hazırlıyor.'

Sergen Yalçın, "Dortmund'a nasıl hoca oldu?" diyerek Şahin'i eleştirmişti.

Sergen Yalçın, "Dortmund'a nasıl hoca oldu?" diyerek Şahin'i eleştirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda KAFA Sports'un Falso programında açıklamalarda bulunan Yalçın, 'Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?' demişti. 

Şahin de bu sözlere, 'Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım...' diyerek güldüğünü ifade etmiş, Yalçın'dan tepki gelmişti:

'O böyle söylerse, ben de şunu söylerim: Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var, nerede bir başarın var, derim böyle kalırsın, ağzını açamazsın. Sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı?'

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