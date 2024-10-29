Ronaldo Maçın Son Dakikasında Penaltı Kaçırdı! Al Nassr Kupaya Vedaya Etti
Ronaldo Maçın Son Dakikasında Penaltı Kaçırdı! Al Nassr Kupaya Vedaya Etti
Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı, Al-Nassr'ın Kral Kupası hayallerini suya düşürdü. Sarı-lacivertli kulüp, turnuvadan elendi.
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Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 16 turunda Al-Nassr, Al-Taawon'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
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Karşılaşmanın tek golünü 71. dakikada Al-Ahmad kaydederken, Al-Nassr son anlarda beraberlik şansını değerlendiremedi.
Ronaldo, mücadelenin 90+6. dakikasında penaltıdan yararlanamayarak takımını oyuna ortak etme fırsatını kaçırdı.
Portekizli yıldızın, penaltı vuruşu 👇
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