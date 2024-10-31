Galatasaray'ın Avrupa'daki Rakibi Tottenham'da Üç Oyuncu Sakatlandı!

İngiltere Premier Lig ekibi, Tottenham'ın Manchester City'i konuk ettiği maçta ciddi sakatlıklar yaşandı. Ev sahibi ekibin yıldız isimleri maça devam edemedi. Futbolcuların Galatasaray maçında sahada olup olmayacaklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.