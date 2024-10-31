Galatasaray'ın Avrupa'daki Rakibi Tottenham'da Üç Oyuncu Sakatlandı!
Galatasaray'ın Avrupa'daki Rakibi Tottenham'da Üç Oyuncu Sakatlandı!
İngiltere Premier Lig ekibi, Tottenham'ın Manchester City'i konuk ettiği maçta ciddi sakatlıklar yaşandı. Ev sahibi ekibin yıldız isimleri maça devam edemedi. Futbolcuların Galatasaray maçında sahada olup olmayacaklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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Tottenham ile Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Adını bir üst tura yazdıran taraf, 2-1'lik skorla Postecoglou ve öğrencileri oldu.
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Lacivert-beyazlılarda, üç futbolcu sakatlandı.
Galatasaray maçı öncesinde yaşanan sakatlıklar, sosyal medyada gündem oldu.
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Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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