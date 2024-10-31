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Galatasaray'ın Avrupa'daki Rakibi Tottenham'da Üç Oyuncu Sakatlandı!

Galatasaray'ın Avrupa'daki Rakibi Tottenham'da Üç Oyuncu Sakatlandı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.10.2024 - 08:57

İngiltere Premier Lig ekibi, Tottenham'ın Manchester City'i konuk ettiği maçta ciddi sakatlıklar yaşandı. Ev sahibi ekibin yıldız isimleri maça devam edemedi. Futbolcuların Galatasaray maçında sahada olup olmayacaklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Tottenham ile Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Adını bir üst tura yazdıran taraf, 2-1'lik skorla Postecoglou ve öğrencileri oldu.

Tottenham ile Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Adını bir üst tura yazdıran taraf, 2-1'lik skorla Postecoglou ve öğrencileri oldu.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Werner, Tottenham'ı 1-0 öne geçirirken 25'te de Sarr, skoru 2-0'a getirdi. City, bu gollere 45+4'te Nunes ile cevap verdi.

Lacivert-beyazlılarda, üç futbolcu sakatlandı.

Lacivert-beyazlılarda, üç futbolcu sakatlandı.

14'te Micky van de Ven, 52'de Romero, 69'da Werner sakatlıkları sebebiyle mücadeleyi yarıda bıraktı.

Galatasaray maçı öncesinde yaşanan sakatlıklar, sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray maçı öncesinde yaşanan sakatlıklar, sosyal medyada gündem oldu.
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twitter.com
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Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İngiliz devini 7 Kasım Perşembe günü konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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