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United'tan Kovulan Erik ten Hag Cristiano Ronaldo'ya Resmen Eziyet Etmiş!

United'tan Kovulan Erik ten Hag Cristiano Ronaldo'ya Resmen Eziyet Etmiş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.10.2024 - 15:56

Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdıktan sonra, kulübün iç yüzüne dair dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. ESPN’in deneyimli yazarı Rob Dawson, Cristiano Ronaldo’nun kadro dışı bırakıldığı süreçte yaşananları paylaştı.

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Portekizli yıldız, 2021 yazında United'a geri dönmüştü.

Portekizli yıldız, 2021 yazında United'a geri dönmüştü.

Tarihi başarılara imza attığı Real Madrid kariyerinden sonra Juventus'un yolunu tutan Ronaldo, İtalya Seri A'daki üç sezonun ardından Premier Lig'e dönme kararı almıştı. Yıldız ismin, yeniden United ile sahaya çıkacak olması o döneme damga vurmuş, tüm futbolseverlerde büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak, beklenenler gerçekleşmemiş, kadro dışı kalmıştı.

Ancak, beklenenler gerçekleşmemiş, kadro dışı kalmıştı.

Kırmızılı-beyazlı kulübündeki ilk sezonunda 30 maça çıkan Ronaldo, 18 gol, 3 asistle eski formundan çok bir şey kaybetmediğini kanıtlasa da ikinci sezonunda işler tersine dönmüştü. Erik ten Hag'ın 2022 yazında kulübün başına geçmesiyle sıkıntılar başlamıştı. Hollandalı, hem Ronaldo'nun tavırlarından hem de performansından memnun olmadığını ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Ekim ayının son günlerinde de Ronaldo'yu kadro dışı bırakmıştı.

Erik ten Hag kovulduktan sonra yaşananlar ortaya çıktı.

Erik ten Hag kovulduktan sonra yaşananlar ortaya çıktı.

ESPN’den Rob Dawson, Ronaldo’nun A takımla antrenmanlara çıkmamasının ötesinde, soyunma odasına dahi alınmadığı açıkladı.

Portekizli yıldız, bu süreçte bir akademi oyuncusundan soyunma odasına girip eşyalarını almasını rica etmek zorunda kalmış. Hatta bu durum, kulüp içerisinde bazı oyuncular tarafından oldukça gereksiz ve küçük düşürücü bir hamle olarak değerlendirilmiş. Hag’ın katı tavrı, soyunma odasında bölünmelere yol açmış.

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