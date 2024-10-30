United'tan Kovulan Erik ten Hag Cristiano Ronaldo'ya Resmen Eziyet Etmiş!

Kırmızılı-beyazlı kulübündeki ilk sezonunda 30 maça çıkan Ronaldo, 18 gol, 3 asistle eski formundan çok bir şey kaybetmediğini kanıtlasa da ikinci sezonunda işler tersine dönmüştü. Erik ten Hag'ın 2022 yazında kulübün başına geçmesiyle sıkıntılar başlamıştı. Hollandalı, hem Ronaldo'nun tavırlarından hem de performansından memnun olmadığını ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Ekim ayının son günlerinde de Ronaldo'yu kadro dışı bırakmıştı.