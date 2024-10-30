United'tan Kovulan Erik ten Hag Cristiano Ronaldo'ya Resmen Eziyet Etmiş!
United'tan Kovulan Erik ten Hag Cristiano Ronaldo'ya Resmen Eziyet Etmiş!
Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdıktan sonra, kulübün iç yüzüne dair dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. ESPN’in deneyimli yazarı Rob Dawson, Cristiano Ronaldo’nun kadro dışı bırakıldığı süreçte yaşananları paylaştı.
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Portekizli yıldız, 2021 yazında United'a geri dönmüştü.
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Ancak, beklenenler gerçekleşmemiş, kadro dışı kalmıştı.
Erik ten Hag kovulduktan sonra yaşananlar ortaya çıktı.
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