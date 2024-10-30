Fenerbahçe'de Geleceği Tartışılan Mourinho İngiliz Basınına İçini Döktü!
Fenerbahçe'de Geleceği Tartışılan Mourinho İngiliz Basınına İçini Döktü!
Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, İngiliz basınından Sky Sports'a konuştu. Tecrübeli teknik adam, ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlarken 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk hakkında konuşmayacağını söyledi.
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Üste üste alınan kötü sonuçlardan sonra geleceği tartışılır hale geldi.
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Talipleri olduğu, görevini bırakması gündeme geldi.
İddiaları yalanladı.
"10 yıldır başarı yok"
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