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Fenerbahçe'de Geleceği Tartışılan Mourinho İngiliz Basınına İçini Döktü!

Fenerbahçe'de Geleceği Tartışılan Mourinho İngiliz Basınına İçini Döktü!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 11:16

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, İngiliz basınından Sky Sports'a konuştu. Tecrübeli teknik adam, ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlarken 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk hakkında konuşmayacağını söyledi.

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Üste üste alınan kötü sonuçlardan sonra geleceği tartışılır hale geldi.

Üste üste alınan kötü sonuçlardan sonra geleceği tartışılır hale geldi.

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken 28 puanla liderlik koltuğunda Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşülmesi, Fenerbahçeli taraftarları kara kara düşündürmeye başladı. Oynanan oyundan memnun olmadığını dile getiren sar-lacivertli futbolseverler, geçen sezon takımın başında olan İsmail Kartal'ı arar hale geldi. Şu ana kadarki performans, tatmin edici olmadı.

Talipleri olduğu, görevini bırakması gündeme geldi.

Talipleri olduğu, görevini bırakması gündeme geldi.

10.6 milyon euroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan ilk 10 teknik direktörü arasında yer alan Mourinho, henüz Fenerbahçe ile göze çarpan bir başarıya imza atmasa da bazı Premier Lig kulüplerinin radarına girdi. Hatta gündem olan iddialar sonrası bazı Fenerbahçeliler, fırsat varken yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

İddiaları yalanladı.

İddiaları yalanladı.

'Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz.'

"10 yıldır başarı yok"

"10 yıldır başarı yok"

'Birbirimize bakıp rahatlamaya çalışıyorduk ama rahatlayamıyorduk. United'a karşı oynamak bir zevkti. 10 yıldır başarı yok. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraflar dünyanın en iyisi, kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi gözüküyor.'

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