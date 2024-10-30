Gaziantep FK ve Adana Demirspor Başkanları Yasa Dışı Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının statta yayınlanmasına aracılık etmesi sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre, iki kulüp başkanı da üç yıldan bir yıla kadar men cezası alabilir.