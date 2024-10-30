Gaziantep FK ve Adana Demirspor Başkanları Yasa Dışı Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi
Gaziantep FK ve Adana Demirspor Başkanları Yasa Dışı Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK ve Adana Demirspor'un başkanlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor Sivasspor'u, Gaziantep FK ise Konyaspor'u konuk etmişti.
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Stadyumdaki LED ekranlar, dikkat çekmişti.
TFF harekete geçti.
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