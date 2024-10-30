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Gaziantep FK ve Adana Demirspor Başkanları Yasa Dışı Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi

Gaziantep FK ve Adana Demirspor Başkanları Yasa Dışı Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.10.2024 - 14:45

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK ve Adana Demirspor'un başkanlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor Sivasspor'u, Gaziantep FK ise Konyaspor'u konuk etmişti.

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor Sivasspor'u, Gaziantep FK ise Konyaspor'u konuk etmişti.

Adana temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan maçta üç puana ulaşan taraf, 4-2'lik skorla Sivasspor olmuştu. Gaziantep ekibi ise Konyaspor'u 3-1'le geçerek üç puana uzanmıştı.

Stadyumdaki LED ekranlar, dikkat çekmişti.

Stadyumdaki LED ekranlar, dikkat çekmişti.

İki takımın da mücadelelerinde, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la sponsorluk anlaşması iptal olan, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu iddia edilen şirketin reklamı yer almıştı.

TFF harekete geçti.

TFF harekete geçti.

TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının statta yayınlanmasına aracılık etmesi sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre, iki kulüp başkanı da üç yıldan bir yıla kadar men cezası alabilir.

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