Motor, şanzıman ve lastikler tabanın hemen altında sürekli titreşim ve gürültü üretiyor. Naylon ya da polipropilen gibi sentetik liflerden yapılan halı, bazı tahminlere göre bu seslerin yüzde 40'a kadarını kabine ulaşmadan emiyor.

Halı aslında daha büyük bir yalıtım sisteminin görünen katmanı. Altında ağır bir destek tabakası, köpük ve çelik tabana yapıştırılan kauçuk pedler bulunuyor.